В декабре 2023 года во время прогулки с собакой Дмитрий Саттаров, 18-летний житель Юнусабадского района Ташкента, подвергся нападению мужчины Г. Р. 1985 года рождения. «Газета.uz» рассказывала об этом инциденте.

В результате конфликта, согласно заключениям судмедэкспертиз, у парня зафиксированы «закрытая травма позвоночника, закрытый компрессионный перелом первого поясничного позвонка без нарушений функции спинного мозга, ушиб орбитальной части левого глаза и подкожная гематома». У Г. Р. обнаружены «телесные повреждения в области носа в виде порванной раны, закрытого перелома костей носа».

Уголовное дело, которое начал рассматривать суд, возбуждено на основании заявления Г. Р. Ему предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана.

Дмитрию Саттарову также предъявлено обвинение — по частьи 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления).

Первое судебное заседание состоялось 8 апреля в доме у Саттаровых, так как юноше при его травме противопоказано садиться или ходить в течение полугода. На нём судья установил личности участников процесса, зачитал статьи, по которым заведены уголовные дела.

Защитники Дмитрия Саттарова подали на рассмотрение несколько ходатайств, в частности, о пересмотре степени тяжести повреждений, полученных молодым человеком, со средних на тяжкие.

16 апреля в здании Юнусабадского районного суда состоялось второе заседание. Судебный процесс — открытый. В зале суда присутствовал корреспондент «Газеты.uz». Помимо подсудимого Г. Р. и адвокатов двух сторон, на заседание пришли желающие поддержать семью Саттаровых. Дмитрий Саттаров подключился к процессу по видеозвонку.

В рамках заседания были рассмотрены ходатайства со стороны Дмитрия Саттарова:

о проведении аудио- и видеозаписи судебных заседаний;

о пересмотре степени тяжести травм Дмитрия Саттарова со средней на тяжкую;

об обозначении круга свидетелей;

о вызове Э. А. в качестве свидетеля;

о повторной судмедэкспертизе;

о прекращении уголовного дела в отношении Дмитрия Саттарова;

о приостановлении дела до выздоровления парня.

По итогам заседания ходатайство о вызове Э. А. в качестве свидетеля судья одобрил, как и проведение аудиозаписи заседаний суда. Остальные просьбы были отклонены.

Несогласие с приостановкой дела до выздоровления Дмитрия Саттарова выразил прокурор Камрон Усманов. Он объяснил это тем, что молодой человек в состоянии вести диалог, участвовать в процессе и отвечать на вопросы.

Прокурор также посчитал, что обозначение круга свидетелей, вызов Э. А. и прекращение уголовного дела в отношении Дмитрия преждевременны. «Целесообразно сначала выслушать стороны», — сказал он.

В следующий раз участники уголовного дела встретятся на судебном следствии. Дата заседания ещё не назначена.