Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе в четверг подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
В присутствии глав государств также состоялась церемония обмена двусторонними документами.
Всего в ходе государственного визита было подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества, говорится в сообщении. Среди них:
- Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности;
- Соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
- Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
- Протоколы о внесении изменений и дополнений в соглашения о пунктах пропуска через государственную границу, международном автомобильном и авиационном сообщении;
- Протокол о сотрудничестве в области ветеринарии и безопасности продовольственных товаров;
- Протокол о сотрудничестве между ведомствами по развитию конкуренции и защите прав потребителей;
- «дорожные карты» по сотрудничеству в сфере культуры и туризма, по дальнейшему развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса;
- соглашения о сотрудничестве и «дорожные карты» на 2024−2026 годы между Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской, Хорезмской областями и Согдийской областью, между Кашкадарьинской областью и Хатлонской областью,
- а также другие документы.