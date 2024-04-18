Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе в четверг подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.





В присутствии глав государств также состоялась церемония обмена двусторонними документами.





Всего в ходе государственного визита было подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества, говорится в сообщении. Среди них: