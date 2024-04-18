Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе в четверг подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

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В присутствии глав государств также состоялась церемония обмена двусторонними документами.

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Всего в ходе государственного визита было подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества, говорится в сообщении. Среди них:

  • Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности;
  • Соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
  • Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
  • Протоколы о внесении изменений и дополнений в соглашения о пунктах пропуска через государственную границу, международном автомобильном и авиационном сообщении;
  • Протокол о сотрудничестве в области ветеринарии и безопасности продовольственных товаров;
  • Протокол о сотрудничестве между ведомствами по развитию конкуренции и защите прав потребителей;
  • «дорожные карты» по сотрудничеству в сфере культуры и туризма, по дальнейшему развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса;
  • соглашения о сотрудничестве и «дорожные карты» на 2024−2026 годы между Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской, Хорезмской областями и Согдийской областью, между Кашкадарьинской областью и Хатлонской областью,
  • а также другие документы.