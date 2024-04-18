Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу в узком и расширенном составах в государственной резиденции «Дворец Нации» в Душанбе, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Особое внимание они уделили углублению политического диалога, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, расширению межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Лидеры двух стран подтвердили обоюдное стремление продолжать конструктивное сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках в целях объединения усилий по продвижению интересов и обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии.

Они подчеркнули, что подписание исторического Договора о союзнических отношениях символизирует переход на качественно новый этап в узбекско-таджикских отношениях.

В этом плане отмечено, что реализация потенциала союзнических отношений требует повышения результативности контактов на всех уровнях.

За последние годы объем товарооборота вырос в 40 раз. Количество совместных предприятий увеличилось в 15 раз.

Перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до 2 млрд долларов, в том числе за счёт расширения номенклатуры взаимных поставок, скорейшего запуска приграничных торговых зон.

Накануне визита был проведён бизнес-форум, по итогам которого сформирован «солидный портфель новых проектов кооперации и торговых контрактов», говорится в сообщении. Среди них взаимовыгодные проекты в сферах машиностроения, электротехники, энергетики, добывающей, сельскохозяйственной, текстильной и фармацевтической отраслях.

Стороны также наметили конкретные планы по реализации проектов кооперации. В этих целях будет задействован потенциал совместной Инвестиционной компании.

Президенты отметили важность активизации культурно-гуманитарных обменов и указали на необходимость расширения взаимодействия в области образования, разработки доступных туристических программ.

Шавкат Мирзиёев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.





В расширенном составе стороны обсудили вопросы углубления узбекско-таджикских отношений стратегического партнёрства и союзничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

«За последние годы в результате активного диалога на высшем уровне в духе взаимного доверия и поддержки дружественные отношения между странами поднялись на беспрецедентно высокий уровень», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.





В то же время он отметил наличие «огромного незадействованного потенциала» и больших возможностей для развития полномасштабного сотрудничества.

«Для реализации подписываемого сегодня исторического Договора о союзнических отношениях нужно повысить эффективность контактов на всех уровнях — это парламенты, правительства, внешнеполитические ведомства, министерства и регионы», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президенты приветствовали достигнутые твёрдые договорённости по совместной реализации важных проектов в энергетике, электротехнике, металлургии, добывающей, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях, что послужит стимулированию развития глубокой промышленной кооперации.





Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили также вопросы продолжения конструктивного и взаимовыгодного диалога по вопросам водопользования.

Стратегическим направлением определено взаимодействие в области транспорта и транзитных перевозок. Президенты выступили за расширение взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении и создание благоприятных условий для развития авиаперевозок и железнодорожного сообщения, увеличения объёмов транзитных грузоперевозок.

Президент отметили важность тесных контактов в противодействии современным вызовам и угрозам, продвижения социально-экономических проектов в Афганистане.

По итогам переговоров главы государств поручили подготовить совместную «дорожную карту» и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.