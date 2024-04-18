Руководитель движения «Юксалиш», депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Бобур Бекмуродов обратил внимание на необходимость решения ряда вопросов наряду с началом либерализации тарифов на энергоресурсы (с 1 мая тарифы повышаются, вводятся социальные нормы по потреблению).

В публикации в своём Telegram-канале он отметил, что «энергоотрасль Узбекистана нуждается в коренном реформировании, в связи с этим изменение тарифов и внедрение рыночных механизмов необходимо».

«Как известно, оплата электроэнергии в Узбекистане не соответствует её себестоимости, а разница покрывается за счёт субсидий из госбюджета. Такой подход применяется для всего населения, вне зависимости от материального состояния жителей. Считаем, что в условиях серьёзного дефицита энергоресурсов, состоятельные граждане не должны получать дотации из госбюджета на их затраты», — подчеркнул глава движения.

Вместе с тем, ответственные министерства и ведомства должны принять во внимание ряд вопросов, считает он.

Во-первых, необходимо учесть условия в регионах, где нет центрального отопления и доступа к природному газу и основными источниками тепла являются обогреватели и кондиционеры.

Министерству энергетики также необходимо разработать механизмы компенсации для потребителей энергоуслуг в случае, если у них выходит из строя бытовая техника из-за резких скачков энергии.

«Правительству необходимо обеспечить открытость и прозрачность выделенных финансовых средств из госбюджета, направленных на модернизацию энергоотрасли», — отметил далее депутат.

Кроме этого, считает Бобур Бекмуродов, нужно учесть зарубежный опыт. Во многих странах действуют дифференцированные тарифы, в том числе система «критических пиков», когда тариф значительно повышается в периоды наибольшего спроса на электроэнергию (например, при аномальных погодных условиях).

Напомним, в 2019 году Минэнерго поясняло, почему в Узбекистане пока не могут перейти на «дневной» и «ночной» тарифы на электроэнергию — из-за перебоев и отсутствия гарантированной 24-часовой поставки электричества.