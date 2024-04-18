Вдоль канала Бурджар, который протекает через Яккасарайский и Чиланзарский районы Ташкента, планируется создать набережную прогулочную зону и провести благоустройство, сообщила пресс-служба городской администрации.
17 апреля хоким столицы Шавкат Умурзаков посетил прибрежную зону канала и ознакомился с проектом.
Градоначальник поручил провести инвентаризацию и оценку состояния деревьев при помощи специалистов Управления экологии и Государственной инспекции по карантину растений, после чего внести корректировки в проект, чтобы избежать вырубки деревьев на территории.
Рабочая группа во главе с хокимом также посетила отдалённую махаллю «Олтинтопган» Бектемирского района. Здесь обсуждались вопросы качественной подготовке к осенне-зимнему сезону, установки камер видеонаблюдения в рамках концепции «Безопасный город, безопасная территория, безопасная махалля».
Шавкат Умурзаков рекомендовал привлечь промышленные предприятия в махалле для повышения уровня озеленения территории. Он заявил, что в этой махалле должны быть созданы «равные, инклюзивные условия, не отличающиеся от центральных локаций», отметили в пресс-службе.
Хоким поручил создать на территории махалли стоянку для специальной техники, дополнительные остановки общественного транспорта в удобных для жителей точках, а по вопросам озеленения организовать эффективную, современную систему полива, а также придать промышленным зонам современный привлекательный облик по единому коду, говорится в сообщении.
Кроме того, хоким города ознакомился с предложениями по оптимизации очистных сооружений, которые «сейчас уже работают на максимальных мощностях».