Украина потеряла почти все объекты тепловой электрогенерации в результате ракетных ударов России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета 17 апреля.

«Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов — дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура», — сказал Зеленский.

По его словам, власти Украины не исключают, что под угрозой ударов находится инфраструктура атомных станций и сетей распределения. «Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС», — добавил он.

Зеленский вновь призвал западных союзников предоставить Украине средства ПВО: «Это может остановить только ПВО — конкретные системы, такие как Patriot, Iris-T, Samp-Т, Nasams. Системы, которые у вас есть. Они нужны Украине прямо сейчас — нужны, чтобы помешать Путину использовать террористические методы», — заявил он.

Российские войска с марта возобновили обстрелы по энергетической инфраструктуре Украины. В Харьковской области там удары серьёзно повредили Змиевскую ТЭС. 11 апреля в результате атаки была разрушена Трипольская ТЭС — крупнейший поставщик электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Зеленский объяснил уничтожение Трипольской ТЭС тем, что у Украины закончились снаряды для ПВО, чтобы отбить российскую атаку. «Я вам приведу один пример очень простой — на Трипольской станции, от неё зависит свет в Киевском регионе. Летело 11 ракет, первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет 0. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье», — заявил президент Украины.

Ранее CNN писал, что Россия в последние недели начала применять новую тактику обстрела энергообъектов Украины. Она заключается в массированных ударах по ограниченному количеству целей. Изменилось и время атак — весной, а не зимой как раньше, отмечал телеканал. Одна из причин — Россия ждала, пока украинские электростанции будут меньше защищены средствами ПВО.

Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку боеприпасов из-за задержки помощи США. Для её выделения нужно согласие обеих палат американского Конгресса, но с декабря прошлого года законодатели не могу согласовать пакет финансирования Киеву.