Президент Шавкат Мирзиёев в среду ознакомился с новой программой приватизации в Узбекистане на 2024 год, сообщила пресс-служба главы государства.

Программа разработана на основе анализа эффективности долей в предприятиях с государственным участием и объектов недвижимости госимущества, говорится в сообщении.

В целях сокращения участия государства в экономике сформированы списки около 250 государственных долей, выставляемых на публичные торги, почти 1000 объектов недвижимости предприятий с участием государства и 12 предприятий, по которым будет проведено публичное размещение акций (IPO) на отечественном фондовом рынке.





Президент отметил, что продажа ранее выставленных на торги объектов продвигается медленно. Для ускорения процесса предусмотрены некоторые послабления.

Какие это льготы?

Если государственные активы (за исключением активов в Ташкенте и областных центрах) не были проданы в течение трёх месяцев, их стоимость будет поэтапно снижаться до 10% от стартовой цены.

Предпринимателям, которые арендовали через аукцион госимущество в течение не менее пяти лет по состоянию на 1 января 2024 года и выполнили взятые на себя обязательства, будет дано право приобрести его напрямую по оценённой стоимости.

Стартовая стоимость земельных участков несельскохозяйственного назначения (исключение — Ташкент и областные центры), не реализованных в течение трёх месяцев, будет снижаться до 30%, а если не были проданы в течение шести месяцев — до 10%.

Будет предусмотрена возможность выплачивать 15% суммы в течение трёх месяцев, оставшуюся часть — в течение 10 лет.

Платежи для устранения недостатков в кадастровых документах объектов недвижимости, включённых в программы приватизации, разрешается выплачивать за счёт Фонда приватизации.

В рамках новой программы сформированы перечни земельных участков, выставляемых на торги для размещения объектов торговли и услуг вдоль международных автомобильных дорог, а также для предпринимательской и градостроительной деятельности, упрощается выставление их на торги.

В этой связи предлагается внедрение нового порядка. Земельные участки, расположенные вдоль международных дорог независимо от их категории, будут выставляться на аукцион для строительства современных объектов торговли и бытовых услуг на основе мастер-плана. Реализованные земельные участки будут оформляться на покупателя без ограничений.

Предприятия агросектора

Президенту также представили меры по приватизации предприятий с государственной долей, обслуживающих аграрный сектор.

Он подчеркнул, что основными задачами хокимиятов на местах и руководителей отраслей должно стать постоянное увеличение доли частного сектора в подведомственных сферах, продажа неэффективно используемых и пустующих активов.

Директор Агентства по управлению госактивами Акмалхон Ортиков.



В январе Шавкат Мирзиёев поручил ускорить приватизацию 33 зерновых предприятий, снизив их цену до рыночной. Он раскритиковал задержку с продажей активов министерств и хокимиятов. Например, в Ташкенте на торги были выставлены, а затем отозваны 25 га земли, из-за чего бюджет не получил 600 млрд сумов.

В этом году ожидаются поступления в размере 20 трлн сумов в ходе приватизационных процессов за счёт реализации пакетов акций 400 предприятий, объектов недвижимости 800 предприятий, 2000 га земель.