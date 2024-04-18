По итогам марта отмечен резкий спад активности на рынке недвижимости Узбекистана после незначительного роста в феврале, следует из анализа Центра экономических исследований и реформ.





В прошлом месяце было заключено 17,8 тысячи сделок купли-продажи недвижимости, что на 20% меньше, чем в феврале.

По итогам первого квартала (январь-март) рынок недвижимости незначительно вырос на 0,3% по сравнению с этим периодом прошлого года, а также на 3% по отношению к первому кварталу 2022 года.

В разрезе регионов наибольший спад активности наблюдался в Наманганской и Ферганской областях на 27 и 28% соответственно, а также в Каракалпакстане — на 26%.

На Ташкент пришлось более 28% рынка, где число заключённых договоров купли-продажи составил 5340, что на 20,7% меньше, чем в феврале.

Вторичный рынок жилья





В марте на вторичном рынке жилья месячный рост цен продолжил замедляться — 0,5% в долларовом выражении (в феврале — 0,8%, в январе — 1,6%).

Замедление темпов роста также наблюдается в Ташкенте. Если в марте средние цены на «вторичку» в столице выросли на 0,2% (до 1142 долларов за кв. м.), то в феврале рост составлял 1,6%. Наиболее высокие темпы роста отмечены в Бектемирском — 3,3%, Алмазарском — 1,8% и Сергелийском — 1,8% районах.

Тем не менее, в годовом выражении «вторичка» в Узбекистане подорожала в среднем на 14,1% (в январе годовой рост составлял 18%), а в Ташкенте — на 14,3% (в январе годовой рост составлял почти 20%).

Заметный рост цен за год наблюдался в Ташкентской — 24,8% (до 652 долларов), Бухарской — 25,1% (530 долларов) и Хорезмской (404 доллара) — 20,1% областях.

Аренда жилья в Ташкенте

В марте средняя стоимость аренды жилья в столице сократилась на 2,2% — до 8,6 долларов за 1 кв. м.

Все ещё высокая стоимость аренды сохраняется в Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирабадском районах, где снять жильё в среднем обойдётся в 10,6 доллара за кв. м.

Относительно доступная аренда остаётся в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах — около 6,7 доллара за кв. м.

В годовом выражении (к марту 2023 года) аренда жилья в Ташкенте подешевела в среднем на 5,2%. Больше всего цены упали в Яшнабадском (-10,3%), Мирабадском (-10,9%) и Яккасарайском (-13,3%) районах.

Напомним, по итогам 2023 года в Ташкенте средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке достигла 1212 долларов, увеличившись за год на 29,8%, сообщил ЦБ Узбекистана. Земля в столице подорожала до 362 млн сумов за сотку. Срок окупаемости жилья вырос до 8,2 лет на фоне разницы между ценой недвижимости и стоимостью аренды.

В конце января президент сообщил, что стоимость нового жилья в Ташкенте доходит до 25 млн сумов за 1 кв. м, а ипотеку запрещено выдавать на покупку квартиры без кадастра. Шавкат Мирзиёев поручил создать Фонд поддержки ипотеки и урегулировать процесс долевого участия граждан в жилищном строительстве.

Глава государства поручил увеличить предложение на рынке жилья, чтобы предотвратить рост цен на квартиры. Для этого хокимы областей должны выставить дополнительно 20 га несельскохозяйственных земель на аукцион для строительства многоквартирных домов, а в Ташкенте — 60 га.