Политика

Узбекистан призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности и политическому урегулированию. «Дальнейший рост напряжённости в регионе может привести к более серьёзным последствиям и широкой военной конфронтации», — говорится в заявлении МИД страны.

Президент Узбекистана принял министров иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Омана и Туркменистана, прибывших на заседание диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива». Стороны обсуждали экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Экономика

Вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщил, что власти начинают борьбу с теневой экономикой в Узбекистане. Предпринимателей, нарушающих правила и законы, призовут к порядку. По его словам, это не нужно рассматривать как «откат назад», а «люди, желающие этого, не будут работать в команде президента».

У жителей Узбекистана при годовом прогнозе инфляции резко возросли опасения по поводу курса валюты и монополий, следует из мартовского опроса Центробанка.

Компания ADM Jizzakh намерена завоевать минимум 25% доли на рынке в Узбекистане, сообщил её гендиректор Данияр Давлетияров. По его словам, в будущем планируется создать национальный автомобиль.

Всемирный банк пересмотрел прогноз роста ВВП Узбекистана в 2024 году с 5,5% до 5,3%. Ожидается рост инфляции из-за увеличения цен на энергоносители. К рискам ВБ относит снижение роста в России и Китае, а также рост потенциальных финансовых обязательств со стороны госпредприятий и банков.

Вице-премьер Джамшид Кучкраов сообщил, что власти работают над ускорением приватизации государственных банков, включая «Узпромстройбанка», а также над внедрением исламских финансов в банковскую систему Узбекистана.

По прогнозу АБР, экономический рост в Узбекистане может снизиться в 2024 году до 5,5% из-за влияния роста цен на доход домохозяйств, но немного восстановиться в 2025 году. В докладе банк отмечает, что реформы и увеличение социальных расходов могут ограничить усилия по сокращению бюджетного дефицита.

Общество

Известный ташкентский фотограф Эрнест Куртвелиев судится с гостиницей в Хиве, которая без разрешения использовала его снимок в рекламном баннере. Это один из четырёх процессов, начавшихся в прошлом году. О сложностях и личных мотивах борьбы за авторские права рассказывает «Газета.uz».

Садовод из Сырдарьи, который долгие годы занимается выращиванием винограда, получил президентский подарок — автомобиль Tracker. Мужчина рассказал, что глава государства попросил его стать наставником для жителей махалли, занимающихся виноградарством.

В понедельник и вторник по Узбекистану пройдут дожди, местами сильные. Со среды осадки прекратятся, температура воздуха будет постепенно повышаться и к концу рабочей недели достигнет +25…+28 градусов.

Мир

Страны Персидского залива опасаются полномасштабной войны между Израилем и Ираном из-за риска быть втянутыми в неё. Вместе с США они оказывают давление на Тель-Авив и Тегеран, пишет Reuters.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун покинет свой пост 15 мая спустя два десятилетия правления. Его сменит вице-премьер и министр финансов Лоуренс Вонг.

Власти США впервые утвердили стандарт качества питьевой воды, ограничивающий содержание «вечных химикатов» — группы химических веществ, которые могут взывать рак и другие заболевания.

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