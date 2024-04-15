Страны Персидского залива стремятся всеми силами остановить полномасштабную войну в регионе после беспрецедентной атаки Ирана на Израиль, сообщает Reuters со ссылкой на источники на Ближнем Востоке.
В последние году монархии Персидского залива, являясь союзниками CША, пытались наладить отношения и с Ираном, и с Израилем, чтобы решить вопросы с безопасностью в регионе и сосредоточиться на своих внутренних проблемах, отмечает агентство.
ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем в 2020 году. Саудовская Аравия рассматривала заключение аналогичного соглашения, но война в секторе Газа сорвала переговоры.
Сейчас Ближний Восток столкнулся с самой большой угрозой эскалации конфликта, пишет Reuters. Прямая война между Израилем и Ираном может быстро распространиться на страны Персидского залива. Воздушное пространство некоторых из них находится между Израилем и Ираном, там же расположены несколько военных баз США, которые пообещали защищать Тель-Авив.
«Эскалация никому не нужна. Все хотят сдержать ситуацию, — рассказал агентству источник, близкий к правительственным кругам в Персидском заливе. — Давление оказывается не только на Иран, но и на Израиль, чтобы он не принял ответных мер». Он добавил, что последствия ответных мер Израиля «затронут весь регион».
Другие источники отметили, что Ирак и Иордания подталкивают как Иран, так и США к деэскалации конфликта. США, в свою очередь, через союзнические арабские страны передают послания Ирану, а также пытаются сдержать Израиль.
- Иран в ночь на 14 апреля запустил сотни дронов и ракет по территории Израиля в ответ на атаку на иранское консульство в Дамаске, в которой Тегеран обвиняет Тель-Авив. Израиль заявил, что ему удалось сбить большинство ракет и беспилотников и пообещал ответить на прямое нападение Ирана. Иранские власти грозят нанести новый удар в этом случае.