Страны Персидского залива стремятся всеми силами остановить полномасштабную войну в регионе после беспрецедентной атаки Ирана на Израиль, сообщает Reuters со ссылкой на источники на Ближнем Востоке.

В последние году монархии Персидского залива, являясь союзниками CША, пытались наладить отношения и с Ираном, и с Израилем, чтобы решить вопросы с безопасностью в регионе и сосредоточиться на своих внутренних проблемах, отмечает агентство.

ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем в 2020 году. Саудовская Аравия рассматривала заключение аналогичного соглашения, но война в секторе Газа сорвала переговоры.

Сейчас Ближний Восток столкнулся с самой большой угрозой эскалации конфликта, пишет Reuters. Прямая война между Израилем и Ираном может быстро распространиться на страны Персидского залива. Воздушное пространство некоторых из них находится между Израилем и Ираном, там же расположены несколько военных баз США, которые пообещали защищать Тель-Авив.

«Эскалация никому не нужна. Все хотят сдержать ситуацию, — рассказал агентству источник, близкий к правительственным кругам в Персидском заливе. — Давление оказывается не только на Иран, но и на Израиль, чтобы он не принял ответных мер». Он добавил, что последствия ответных мер Израиля «затронут весь регион».

Другие источники отметили, что Ирак и Иордания подталкивают как Иран, так и США к деэскалации конфликта. США, в свою очередь, через союзнические арабские страны передают послания Ирану, а также пытаются сдержать Израиль.