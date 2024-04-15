В Узбекистане планируется ускорить приватизацию государственных банков. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров, сообщает «Газета.uz».

В Министерстве экономики и финансов во вторник прошло обсуждение реализации постановления президента от 4 марта о приоритетных мерах по реализации в 2024 году реформ по 10 основным направлениям.

По его словам, власти работают над ускорением продажи госдоли в двух крупных госбанках (в рамках стратегии доля частного сектора в банковской системе должна достичь 60% к концу 2025 года).

«Мы работаем над ускорением приватизации „Узпромстройбанка“. Недавно у нас была встреча [по этому вопросу] с представителями Rothschild & Co. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность трём международным финансовым организациям — Международной финансовой корпорации, ЕБРР и Азиатскому банку развития. Мы также планируем подписать в мае соглашение с ЕБРР о подготовке „Асакабанка“ к приватизации», — сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что подготовлена «новая большая программа по приватизации». Ожидается, что она будет утверждена в ближайшие дни.

Правительство вместе с Центральным банком и Администрацией президента планирует работать над внедрением «исламских финансов» (в 2021 году сообщалось о планах включить это понятие в законодательство страны).

«Мы хотим встретиться с вице-президентом Исламского банка развития в апреле. В ходе этой встречи мы хотели бы предложить провести круглый стол по этому вопросу в июле, или, если не получится, в сентябре. В целом мы хотим расширить работу в этом направлении. Поэтому я надеюсь, что мы будем сотрудничать с Исламским банком развития по многим вопросам», — сообщил Джамшид Кучкаров.

Исламский банкинг — это финансовая деятельность, которая соответствует принципам шариата. Ключевой характеристикой исламского банкинга считается запрет на взимание процента или ставки, которые вычисляются на основе суммы и срока займа. Такой запрет объясняется мусульманскими законами о социальной справедливости и равенстве.

Он сообщил, что в ближайшее время ожидается визит президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо в Узбекистан. Она указана в числе спикеров на Ташкентском инвестиционном форуме, который пройдёт 2−3 мая.

В марте заместитель директора Fitch Ratings Павел Каптел сообщил, что в Узбекистане могут снова отсрочить приватизацию госбанков. По его словам, их предпродажная подготовка все ещё продолжается. Продажа госдоли в срок зависит также от вхождения международных финансовых организаций в капитал банков.

В августе 2023 года власти снова отсрочили на более поздний срок приватизацию и IPO акций «Кишлок курилиш банка» (недавно преобразован в Банк развития бизнеса), «Асакабанка», «Алокабанка», «Агробанка» и других. Госдолю в Узпромстройбанке намечено снизить ниже 50% до конца 2024 года, хотя изначально планировалось выставить на торги всю госдолю.