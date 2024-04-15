Компания ADM Jizzakh, имеющая автомобильный завод в Джизакской области, намерена завоевать минимум 25% доли на рынке в Узбекистане. Об этом в интервью субботней программе «Менимча» телеканала «Узбекистан 24» сообщил генеральный директор компании Данияр Давлетияров.

«Мы стремимся к тому, чтобы в будущем занять минимум 25% автомобильного рынка. Будем готовить новые кадры, новые рабочие места. Думаю, это послужит большим вкладом для всей экономики Узбекистана», — заявил он.

Данияр Давлетияров сообщил, что завод был «с нуля» построен местными специалистами и компаниями без привлечения зарубежных проектных организаций и инженеров.

«Знания наших ребят достигли такого уровня, что мы смогли сами независимо построить автомобильный завод. В будущем мы сможем произвести национальный автомобиль. С такой мотивацией работают наши ребята. Даст Бог, мы этого достигнем», — сказал глава компании.

Он сообщил, что сейчас на заводе производятся автомобили под брендами Haval (китайской Great Wall Motors), Chery (китайской Chery Intermational) и Kia (южнокорейской Kia Motors). Всего методом крупноузловой сборки выпускается 18 моделей автомобилей, включая 2 вида коммерческих машин.

Как «Газета.uz» писала ранее, в 2023 году компания UzAuto Motors заняла 81% доли на автомобильном рынке Узбекистана с производством 369,99 тысячи машин на 4,85 млрд долларов США. ADM Jizzakh получила 5,5% доли, остальная часть пришлась на импорт, в том числе 8948 автомобилей китайской BYD на 291 млн долларов.

ADM Jizzakh к середине 2027 года намерен выпускать гибридные авто и электромобили. Ожидается, что объём инвестиций увеличится до 550 млн долларов, а поступления в бюджет — до 700 млн, что должно позволить компании войти в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны.

Компания ADM Jizzakh была зарегистрирована 23 января 2020 года. Учредителем является компания Roodell, которой владеют Мирбахром Асроров (33,4%), Данияр Давлетияров (33,3%) и Мурод-Мирза Шарипов (33,3%).