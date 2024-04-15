В марте инфляционные ожидания населения и бизнеса Узбекистана на следующие 12 месяцев продолжили снижение, следует из итогов опроса Центрального банка.

Ценовые ожидания населения в среднем составили 12,8% (-0,2% к февралю), предпринимателей — 12,2% (-0,5%).

Если в феврале лидером по самым пессимистичным инфляционным ожиданиям был Самарканд, то в марте первое место занял Ташкент. Жители столицы ожидают инфляцию на уровне 16,9% (+1,2%), предприниматели — 14,4% (-0,7%).

Высокие темпы роста цен также ожидают жители и бизнес Ташкентской области — 14,3% (+1,1%) и 12,8% (-0,9%).

Факторы инфляционных ожиданий населения.



В мартовских опросах главным фактором, который может повлиять на рост цен, респонденты вновь указали изменение курса валюты: население — 61% (в феврале — 56%), предприниматели — 61% (57%).

Выросла доля респондентов среди населения, которые считают, что на рост цен в следующие 12 месяцев повлияют монополии и искусственное повышение цен — так думают 35% опрошенных (30%), подорожание коммунальных услуг — 42% (39%), повышение цен на продукты питания — 26% (22%).

Факторы инфляционных ожиданий бизнеса.



И среди населения, и среди предпринимателей снизились опасения по поводу подорожания топлива и энергоресурсов, но они остаются на высоком уровне — 50% (54%) и 44% (49%).

Инфляционные ожидания среди групп населения с доходом 10−15 млн сумов продолжают расти — с 14,2% до 16,9%, с доходом выше 15 млн сумов — с 16,1% до рекордных с января 2023 года 19,2%. В других группах с более низким уровнем доходов ожидания по росту цен снизились.

Ожидания по инфляции у населения без доходов и имеющего доход 3−4 млн сумов составили 12% (было 11,8% и 12,5% соответственно).