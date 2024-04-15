Агентство по охране окружающей среды (EPA) США на прошлой неделе утвердило первый в истории страны стандарт качества питьевой воды, который ограничивает содержание пер- и полифторалкильных химических веществ (ПФАС), известных как «вечные химикаты». Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

В дополнение к нормам EPA объявило о выделении почти 1 млрд долларов для помощи штатам на тестирование систем общественного водоснабжения.

По оценке EPA, нововведение затронет от 6% до 10% из 66 тысяч систем общественного водоснабжения в США. Им предоставили три года, чтобы завершить мониторинг воды на содержание химикатов. В случае превышения уровня ПФАС системы обязаны снизить его в течение пяти лет.

EPA прогнозирует, что новые стандарты уменьшит воздействие ПФАС примерно на 100 миллионов человек и предотвратит тысячи смертей и заболеваний, связанных с этой группой химикатов.

ПФАС — группа искусственно синтезированных веществ, которые с 1940-х годов активно используются в промышленности для защиты продуктов от коррозии и теплового повреждения. Они применяются при производстве посуды с антипригарным покрытием, водоотталкивающих тканей, пена для огнетушителей и во многих предметах домашнего обихода. Их называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются естественным путём. Научные исследования показали, что ПФАС могут стать причиной рака и других заболеваний.

Исследование Геологической службы США, проведённое в прошлом году и охватившее все штаты, обнаружило, что около половины кранов для питьевой воды в США содержат «вечные химикаты».