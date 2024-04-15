Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил жителю махалли «Пахтакор» в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области Турсунбою Арипову автомобиль Tracker, сообщает УзА.

По данным информагентства, мужчина начал трудовую деятельность в 15 лет в колхозе, затем 40 лет проработал в откормочном животноводческом хозяйстве. В 2011 году вышел на пенсию и начал выращивать виноград на своём приусадебном участке.

В настоящее время он выращивает такие сорта винограда, как Ризамат, Хусайни, Келин бармок (Дамский пальчик), Шохонаки и Кетмон соп. Турсунбой Арипов рассказал, что вывел новый сорт под названием Абатар.

Вместе с супругой они вырастили трёх сыновей, сейчас у них 16 внуков и правнуков. Его дети также помогают в хозяйстве.

«Визит президента в наш район — самый счастливый и запомнившийся день в моей жизни. В ходе визита глава государства подарил мне автомобиль Tracker. Он попросил меня стать наставником для производителей винограда в махалле. Поверьте, моё волнение всё ещё не прошло», — сказал он.

В середине марта президент посетил Сайхунабадский район, где объявил об отставке ряда руководителей, а также рассказал о «Сайхунабадском опыте» по повышению доходов населения путём задействования возможностей приусадебных хозяйств. Этот опыт планируется распространить по всему Узбекистану.