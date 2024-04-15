Экономика Узбекистана, в 2023 году показавшая рост на 6%, в 2024 году вырастет на 5,3%, прогнозирует Всемирный банк в новом докладе «Обзор экономики Европы и Центральной Азии». По сравнению с январским докладом (5,5%) прогноз понижен на 0,2 процентных пункта. Прогноз роста ВВП страны на 2025 год сохранён на уровне 5,5%, отмечается в пресс-релизе представительства ВБ в Узбекистане.

Улучшение оценки за 2023 год

В 2023 году реальный ВВП Узбекистана вырос на 6% (улучшение оценки на 0,5 п. п.) благодаря инвестициям, частному потреблению и экспорту, говорится в докладе.

Ускорение роста инвестиций было достигнуто за счёт роста кредитования госпредприятий и предприятий частного сектора. Объёмы реальных кредитов (займы для госпредприятий и частного сектора) выросли на 11,6% в 2022—2023 годах, увеличившись с 5,1% в 2021—2022 годах.

Инфляция потребительских цен упала до самого низкого уровня за последние семь лет, снизившись до 8,8% в декабре 2023 года по сравнению с 12,3% в 2022 году. Это объясняется жёсткой денежно-кредитной политикой властей, снижением ставки налога на добавленную стоимость, а также снижением цен на продукты питания и энергоносители на международных рынках.

Узбекский сум за год обесценился на 9% по отношению к доллару США. Частично это объясняется обесцениванием российского рубля (валюта ключевого внешнеторгового партнёра страны) по отношению к американскому доллару.

Дефицит текущего счета ухудшился, поскольку в 2023 году рост импорта ускорился, а денежные переводы трудовых мигрантов снизились (последнее было связано с падением курса рубля).

Экспорт газа из Узбекистана сократился вдвое на фоне роста внутреннего потребления. В 2023 году страна впервые начала импортировать газ из России.

Дефицит бюджета увеличился с 4,1% в 2022 году до 5,8% ВВП в 2023 году из-за чрезвычайных расходов на поддержание энергетической инфраструктуры и топливо в холодный зимний сезон, более высоких расходов на выплаты заработной платы и социальных пособий, энергетические субсидии и субсидируемое кредитование для госпредприятий, предоставляемого со стороны государственных банков.

Золотовалютные резервы оставались на достаточном уровне. Их объёмы составляли 34,6 млрд долларов по состоянию на декабрь. Этих ресурсов было бы достаточно для покрытия расходов на импорт на протяжении восьми месяцев.

Устойчивый рост реальной заработной платы способствовал сокращению бедности — её уровень снизился с 5% в 2022 году до 4,5% в 2023 году (оценивается с использованием международной черты бедности для стран с доходами ниже среднего на уровне 3,65 доллара в день, по паритету покупательной способности в ценах 2017 года).

Уровень безработицы снизился до 8,1% в 2023 году по сравнению с 8,9% в 2022 году.

Средняя реальная заработная плата в 2023 году выросла на 7,8% не только из-за растущего спроса, но и из-за нехватки квалифицированных работников на рынке труда. В результате рост заработной платы был выше среди более квалифицированных (и более обеспеченных) работников, чем среди бедных. Это приводит к более высокому неравенству в доходах населения, отмечают специалисты ВБ.

Прогноз на 2024 год

По оценкам Всемирного банка, рост ВВП Узбекистана в 2024 году достигнет 5,3%, учитывая ожидаемые меры по консолидации бюджета и перспективы замедления роста экспорта в Россию и Китай — ключевые внешнеторговые партнёры страны.

Рост экономики будет поддерживаться главным образом за счёт дальнейшего осуществления структурных реформ. В частности, реструктуризации госпредприятий и приватизации государственных активов, а также крупных инвестиций в развитие энергетического сектора, отмечает ВБ.

В 2024 году ожидается рост инфляции из-за относительно резкого увеличения внутренних цен на энергоносители, что связано с реформированием тарифов в энергетическом секторе (данный процесс сопровождается мерами социальной защиты уязвимых слоёв населения). Данный тренд будет частично компенсирован жёсткой денежно-кредитной политикой Центрального банка Узбекистана (ЦБУ), который завершает переход к полноценному инфляционному таргетированию. В среднесрочной перспективе ожидается замедление инфляции на уровне до 8%, что выше целевого показателя ЦБ в 5%.

Ожидается, что рост импорта будет умеренным. Однако его темпы останутся стабильными, учитывая, что импорт определённых товаров, используется для модернизации различных секторов экономики и удовлетворения растущего потребления со стороны населения.

По прогнозам, денежные переводы сократятся главным образом из-за ожидаемого снижения числа трудовых мигрантов в Россию. С уменьшением денежных переводов и роста импорта дефицит текущего счета немного увеличится, но останется стабильным, т. к. процесс трансформации экономики Узбекистана привлекает иностранное финансирование. Эти средства будут использованы для покрытия дефицита текущего баланса.

Ожидается небольшое сокращение бедности до 4,3% в 2024 году.

Дефицит бюджета по прогнозам снизится до 4,2% ВВП, а к 2026 году — до 3%. Данные показатели планируется достичь за счёт отмены крупных энергетических субсидий и неэффективных мер стимулирования госпредприятий, а также благодаря росту доходов бюджета за счёт дальнейшей приватизация государственных активов.

Ожидается, что правительство будет придерживаться собственных ограничений на внешние заимствования (согласно закону «О государственном долге», предельный размер государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту определён на уровне не более 60% от ВВП). При этом государственный долг увеличится до 36,5% ВВП в 2024 году и постепенно снизится до 34,4% к 2026 году.

Риски для текущего прогноза в сторону его понижения включают снижение экономического роста в России и Китае — основных внешнеторговых партнёрах Узбекистана, а также более жёсткие, чем ожидалось, условия на международных финансовых рынках.

Внутренние риски могут быть связаны с ростом потенциальных финансовых обязательств со стороны государственных предприятий и банков, а также в рамках реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.

Потенциальные положительные тренды для страны включают более высокие мировые цены на золото и медь (Узбекистан является экспортёром этих видов сырья), а также более быстрый рост производительности в секторах экономики из-за структурных реформ правительства.





Прогноз для региона

Темпы экономического роста в регионе в нынешнем году, по всей вероятности, замедлятся до 2,8% после существенного повышения — до 3,3% — в 2023 году, причинами которого стали возобновление экономического роста и в России, и в пострадавшей от войны Украине.

Узбекистан войдёт в пятёрку самых быстрорастущих экономик в регионе Европы и Центральной Азии наряду с Таджикистаном (6,5%), Арменией (5,5%), Грузией (5,2%) и Кыргызстаном (4,5%).

На перспективах экономического роста в регионе неблагоприятно сказываются ослабление мировой экономики, жёсткая денежно-кредитная политика, замедление темпов роста в Китае и снижение цен на сырьевые товары.

Экономический рост в Турции замедлится до 3% (самый низкий показатель с 2009 года, за исключением периода пандемии COVID-19), поскольку, как ожидается, попытки бюджетной консолидации будут сдерживать внутренний спрос.

Невысокий уровень мировых цен на нефть скажется на экономической конъюнктуре во всех странах Центральной Азии: в текущем году здесь ожидается снижение темпов роста до 4,1%, тогда как в 2023 году они составляли, по оценкам, 5,5%.

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