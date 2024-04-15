Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана составит 5,5% в 2024 году, после чего последует небольшой рост до 5,6% в 2025 году, прогнозирует Азиатский банк развития в новом отчёте «Обзор развития Азии на 2024 год».

Напомним, фактический рост ВВП Узбекистана в 2023 году по оценке правительства составил 6%.

Ожидается, что рост замедлится из-за воздействия повышения регулируемых цен на доходы домохозяйств, что может привести к снижению потребительского спроса.

«В прошлом году в Узбекистане наблюдался заслуживающий похвалы экономический рост благодаря устойчивым показателям в промышленном и сельскохозяйственном секторах, — сказала директор постоянного представительства АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайя. — Этот резкий рост был поддержан сильным инвестиционным климатом и стратегической политикой освобождения от налогов на основные продукты питания, что в сочетании с жёсткой монетарной политикой способствовало заметному замедлению инфляции».

Несмотря на прогнозируемое замедление темпов роста в 2024 году, экономические перспективы остаются осторожно-оптимистичными, считают в АБР.

Ожидается, что в секторах услуг и сельского хозяйства будет наблюдаться более медленный рост, в то время как частное потребление и инвестиции, согласно прогнозам, также потеряют некоторую динамику. Прогнозируется, что темпы инфляции останутся стабильными благодаря балансу эффектов продолжающихся структурных реформ в энергетике и ужесточения денежно-кредитной политики.

«Однако бюджетно-налоговая политика сталкивается с проблемами, поскольку структурные реформы и увеличение социальных расходов могут ограничить усилия по бюджетной консолидации и сокращению дефицита. Следовательно, ожидается увеличение бюджетного дефицита с соответствующим увеличением дефицита текущего счета из-за роста импорта и снижения притока доходов», — прогнозирует АБР.

По мнению аналитиков банка, политика «зелёного» развития имеет решающее значение для перехода Узбекистана к «зелёной» экономике. Нынешняя фрагментация зелёной политики между различными министерствами и ведомствами создаёт риск для эффективного достижения зелёной экономики. Создание специального совета по климатической политике предлагается Узбекистану в качестве жизнеспособного решения для оптимизации усилий, улучшения координации и ускорения перехода страны к устойчивой экономической практике.