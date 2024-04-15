Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке. Внешнеполитическое ведомство заявило, что в Узбекистане «глубоко обеспокоены новым витком эскалации».

Узбекская сторона призвала все стороны «проявить сдержанность, воздержатся от дальнейших военных действий, а также принять все возможные меры для скорейшего политического урегулирования конфликта».

«Считаем, что дальнейший рост напряжённости в данном регионе может привести к более серьёзным последствиям и широкой военной конфронтации», — говорится в заявлении.

Напомним, Иран в ночь на 14 апреля запустил сотни дронов и ракет по территории Израиля в ответ на атаку на иранское консульство в Дамаске. Израиль заявил, что удалось сбить большинство ракет и беспилотников. Тегеран пригрозил новым ударом, если Тель-Авив решится ответить.

Ранее МИД Узбекистана осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. «Считаем нападение на представительства иностранных государств абсолютно неприемлемой ситуацией и грубейшим нарушением международного дипломатического права», — заявили в МИДе.