В Министерстве экономики и финансов в начале апреля прошло обсуждение реализации постановления президента от 4 марта о приоритетных мерах по реализации в 2024 году реформ по 10 основным направлениям. В нём приняли советник президента Равшан Гулямов, вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров, руководители министерств и ведомств, а также представители международных финансовых организаций, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Речь идёт о следующих 10 приоритетных реформах в этом году:

Обеспечение макроэкономической стабильности, повышение эффективности бюджетно-налоговой политики и совершенствование системы государственных закупок; Обеспечение энергетической безопасности страны; Усиление реформ в сельском и водном хозяйстве, кардинальное улучшение продовольственного обеспечения населения; Реформирование сферы телекоммуникации; Развитие транспортной инфраструктуры; Ускорение процессов урбанизации и жилищного строительства; Улучшение деловой и инвестиционной среды, увеличение экспорта; Реформирование и приватизация государственных предприятий; Развитие внутреннего и внешнего туризма; Развитие зелёной экономики и инновационной деятельности.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщил, что постановление главы государства предусматривает разработку и принятие целого ряда законов.

«Во время обсуждения этого постановления наш уважаемый президент сказал: «Речь не о постановлениях. Инвесторов, в первую очередь, интересуют законы. Поэтому основное внимание уделяется [разработке законов]. Например, если говорить о законе «Об электроэнергетике», то он принят в 2009 году. Нам поручено разработать законопроект в новой редакции», — заявил он.

Кроме того, планируется разработать проект закона «О регулировании конкурентного рынка энергетики», поправки в закон «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах», новый Земельный кодекс и другие.

Глава Минэкономфина сообщил Международному валютному фонду и другим присутствующим международным партнёрам, что власти намерены начать работу по борьбе с теневой экономикой. Планируется разработать Стратегии сокращения теневой экономики до 2030 года, которая предусматривает внедрение новых подходов в этой сфере, совершенствование государственного регулирования, укрепление доверия бизнеса и населения путём упрощения и цифровизации налогового и таможенного администрирования.

«Завтра, конечно, у журналистов, экономистов и других людей могут возникнуть вопросы: „Что это? Это откат назад или переход к механизмам наказания?“ Нет, ничего подобного. Одним словом, мы теперь, не спеша, с осторожностью хотим призывать к порядку предпринимателей, которые нарушают правила и законы. Ничего более. Наш президент во время визита в Наманганскую область сказал: „Наш единственный приоритет — это предприниматели, которые создают рабочие места и повышают доходы населения“. Поддержка предпринимателей — это один из приоритетных и главных столпов, принципов в политике нашего уважаемого президента», — заявил Джамшид Кучкаров.

Вице-премьер заверил, что в этом направлении «не будет отклонений и отката назад».

«Люди, желающие отката назад, не будут работать, не имеют права работать в команде нашего уважаемого президента. Я попрошу присутствующих поддержать нас. Если мы где-то сделаем ошибку, скажите нам, мы постараемся сразу же исправить», — сказал он, обращаясь к представителям международных финансовых институтов, организаций и посольств.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании в январе отмечал, что ущерб госбюджету Узбекистана от теневой экономики оценивается в 30 трлн сумов, ущерб ВВП — в 135 трлн сумов. Теневая экономика — препятствие для честно работающего бизнеса, подчёркивал он.

К примеру, из 27 тысяч строительных компаний 10947, или 41%, в отчётах указывают только одного официального сотрудника, из них в Ташкенте — 2249 компаний. При этом эти компании за прошлый год выполнили строительные работы на 4 трлн сумов.

Джамшид Кучкаров ранее сообщал, что для легализации рабочих мест в сфере строительства с апреля планировалось ввести норму числа работников, которые нужны для возведения определённых объектов. На первом этапе это коснётся строительства, финансируемого госбюджетом.

Власти также рассматривали вариант сокращения оборота наличных денег и оплаты некоторых платежей только через банковские карты.

С 1 февраля был запущен рейтинг устойчивости предпринимателей. Для предпринимателей с высоким рейтингом будут отменены все налоговые проверки, сумма налога на добавленную стоимость будет возвращена за одни сутки, а переплата по другим видам налогов — в течение трёх дней. Будет создана возможность взаимозачёта таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров и другие послабления.