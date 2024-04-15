Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял глав иностранных делегаций, прибывших в Ташкент на заседание министров иностранных дел стран диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива». Это уже вторая встреча глав МИДов в таком формате.

С премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдурахманом Аль Тани он обсудил вопросы расширения двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.

Шавкат Мирзиёев отметил наблюдаемый интенсивный политический диалог, динамичный рост объёмов взаимной торговли и инвестиций. В октябре в Узбекистане пройдёт Неделя культуры Катара.

Подчёркнута важность продвижения совместных инвестиционных проектов, скорейшего создания эффективных механизмов их финансовой поддержки. Рассмотрены вопросы ускорения проекта строительства Трансафганской железной дороги.

Глава Узбекистана и премьер Катара также обменялись мнениями по региональной проблематике, включая серьёзную эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Затем Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда. Они рассмотрели вопросы расширения узбекско-саудовских отношений и полномасштабного партнёрства, упомянули растущие объёмы взаимной торговли, количество совместных предприятий и частоту авиарейсов.

С Саудовской Аравией реализуются проекты кооперации в области «зелёной» энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, модернизации транспортной инфраструктуры, IT и других приоритетных секторах.

Особое внимание стороны уделили тщательной подготовке к предстоящим мероприятиям, в том числе ко второму саммиту диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива» в 2025 году.

Кроме того, были обсуждены другие вопросы региональной повестки, в том числе ситуация в Афганистане и мирное урегулирование палестинской проблематики.

Президент также принял заместителя главы Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова. Они обсудили развитие узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и углублённого стратегического партнёрства.

Стороны отметили рост взаимного товарооборота и реализуемый проект торговой зоны «Шават-Дашогуз». Продолжается взаимовыгодное сотрудничество в области промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

Стороны уделили внимание вопросам формирования новой повестки многопланового партнёрства в рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев принял делегацию Омана во главе с министром иностранных дел Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди. Были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между двумя странами, прежде всего эффективной реализации потенциала в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Они также отметили важность расширения портфеля проектов совместной инвестиционной компании, действующей в Узбекистане.

Предложено осуществление новых проектов и программ в таких приоритетных направлениях, как развитие банковского сектора, цифровые технологии, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, образование.

Стороны подчеркнули необходимость активизировать контакты, регулярного проводить политические консультации, заседания межправительственной комиссии, бизнес-форумы и выставки.

С министром иностранных дел Кувейта Абдуллой аль-Яхья Шавкат Мирзиёев обсудил развития политического диалога и расширение торгово-экономического, финансово-инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Стороны подчеркнули необходимость активизации взаимных визитов, реализации программ культурного и туристического обмена, продвижения инвестиционных проектов с участием ведущих компаний в приоритетных отраслях, в том числе в рамках налаженного тесного сотрудничества с Кувейтским фондом арабского экономического развития и путём налаживания плодотворного партнёрства с Инвестиционным агентством Кувейта.

Отмечена важность проведения в ближайшие сроки двусторонних политических консультаций, первого заседания совместной межправительственной комиссии и бизнес-форума.