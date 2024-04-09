Политика
Президент — о возможностях развития экономики Джизакской области
За махаллями Джизакской области закрепят лидеров-экспортёров, сообщил президент Узбекистана. Кроме того, планируется запустить новый пассажирский поезд Иржар — Дустлик — Джизак, создать «туристическое кольцо» вокруг Айдар-Арнасайского озера и развивать сельское хозяйство.
Экономика
Доля UzAuto Motors составляет 81%, ADM Jizzakh — 5,5%, остальное — импорт
В 2023 году UzAuto Motors заняла 81% доли на автомобильном рынке Узбекистана с производством 369,99 тысячи машин на 4,85 млрд долларов. ADM Jizzakh смогла получить 5,5%, а остальная часть приходится на импорт, включая ввоз 8948 автомобилей BYD на 291 млн долларов.
ADM Jizzakh к середине 2027 года планирует освоить производство гибридных авто и электромобилей
Автозавод ADM Jizzakh к середине 2027 года намерен выпускать гибридные авто и электромобили в Узбекистане. Как ожидается, объём инвестиций увеличится до 550 млн долларов, а поступления в бюджет — до $700 млн, что должно позволить компании войти в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны.
Общество
Трудовые мигранты смогут получить субсидии, а при необходимости — помощь за рубежом
Трудовым мигрантам Узбекистана будут компенсировать расходы, связанные с получениями профессиональных и языковых сертификатов. Тем, кто попал в затруднительное положение за рубежом, обеспечат помощь. Вернувшихся из трудовой миграции поддержат трудоустройством, их работодатели получат субсидии.
Колонка: Школы должны иметь базовые условия санитарии и гигиены
Дети имеют право на доступ к чистой воде и достойным санитарным условиям в школах, где они проводят большую часть дня. Их отсутствие ведёт к ухудшению здоровья и влияет на посещаемость. Офис достижения результатов Агентства стратегических реформ при президенте делится результатами анализа проблемы.
Застройщик просит суд ограничить действия жителей, направленные против строительства ЖК на территории Института вакцин
Компания Biofarm Plyus подала в суд на жителей махалли «Шайх Шиблий» с просьбой ограничить их действия, направленные против строительства ЖК на территории Института вакцин. Застройщик считает, что борьба жителей отнимает время и приносит убытки, которые граждане должны возместить.
Водитель автобуса, протащивший застрявшего в двери пожилого мужчину, уволен
Водитель автобуса №2 в Яшнабадском районе Ташкента закрыл дверь, пока из неё выходил пожилой человек, и начал движение. Пассажиру зажало руку, и автобус протащил его за собой на несколько метров. В «Тошшахартрансхизмат» прокомментировали ситуацию.
Минобороны впервые проведёт выставку оборонной промышленности
Минобороны впервые проведёт выставку оборонной промышленности Узбекистана «Технофест-2024», на ней представят продукцию двойного (военного и гражданского) назначения. Мероприятие пройдёт 2, 3 и 4 мая в комплексе «Парк Победы» в Ташкенте.
Президент посетил киберспортивную арену в Джизаке, где встретился с молодёжью
Президент встретился с молодёжью в здании киберспортивной арены, открывшемся в Джизаке в декабре прошлого года за 30 млрд сумов. На арене также можно проводить международные соревнования по боксу, борьбе, баскетболу, настольному теннису, шахматам и другим видам спорта.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (с 10 по 14 апреля)
Восемь кинопремьер, праздничные шоу-программы и концерты в парках и ТЦ столицы, кинопоказы под открытым небом, Humo Bahor Fest, выставки, арт-базар, спектакли, мероприятия для детей, квизы и другие события праздничных выходных — в подборке Afisha.uz.
Мир
Саудовская Аравия снизила ожидания от проекта Neom — Bloomberg
Власти Саудовской Аравии ожидают, что линейный город The Line, возводимый в рамках масштабного проекта Neom, будут населять менее 300 тысяч человек, а не 1,5 миллиона жителей, как планировалось ранее. Расходы на Line сокращаются из-за нехватки финансирования, пишет Bloomberg.
Март 2024 года стал самым тёплым в мире
Прошедший март стал самым тёплым по всему миру за всю историю наблюдений. Это десятый месяц подряд, когда метеорологи фиксируют месячный температурный рекорд.
Жительницы Швейцарии выиграли иск в ЕСПЧ из-за климатического бездействия правительства
Пожилые жительницы Швейцарии выиграли в Европейском суде по правам человека дело о климатическом бездействии правительства страны. Они утверждали, что экстремальная жара подрывает их здоровье и подвергает риску смерти. Это первое в истории решение, связанное с изменением климата.
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