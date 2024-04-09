Политика

За махаллями Джизакской области закрепят лидеров-экспортёров, сообщил президент Узбекистана. Кроме того, планируется запустить новый пассажирский поезд Иржар — Дустлик — Джизак, создать «туристическое кольцо» вокруг Айдар-Арнасайского озера и развивать сельское хозяйство.

Экономика

В 2023 году UzAuto Motors заняла 81% доли на автомобильном рынке Узбекистана с производством 369,99 тысячи машин на 4,85 млрд долларов. ADM Jizzakh смогла получить 5,5%, а остальная часть приходится на импорт, включая ввоз 8948 автомобилей BYD на 291 млн долларов.

Автозавод ADM Jizzakh к середине 2027 года намерен выпускать гибридные авто и электромобили в Узбекистане. Как ожидается, объём инвестиций увеличится до 550 млн долларов, а поступления в бюджет — до $700 млн, что должно позволить компании войти в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны.

Общество

Трудовым мигрантам Узбекистана будут компенсировать расходы, связанные с получениями профессиональных и языковых сертификатов. Тем, кто попал в затруднительное положение за рубежом, обеспечат помощь. Вернувшихся из трудовой миграции поддержат трудоустройством, их работодатели получат субсидии.

Дети имеют право на доступ к чистой воде и достойным санитарным условиям в школах, где они проводят большую часть дня. Их отсутствие ведёт к ухудшению здоровья и влияет на посещаемость. Офис достижения результатов Агентства стратегических реформ при президенте делится результатами анализа проблемы.

Компания Biofarm Plyus подала в суд на жителей махалли «Шайх Шиблий» с просьбой ограничить их действия, направленные против строительства ЖК на территории Института вакцин. Застройщик считает, что борьба жителей отнимает время и приносит убытки, которые граждане должны возместить.

Водитель автобуса №2 в Яшнабадском районе Ташкента закрыл дверь, пока из неё выходил пожилой человек, и начал движение. Пассажиру зажало руку, и автобус протащил его за собой на несколько метров. В «Тошшахартрансхизмат» прокомментировали ситуацию.

Минобороны впервые проведёт выставку оборонной промышленности Узбекистана «Технофест-2024», на ней представят продукцию двойного (военного и гражданского) назначения. Мероприятие пройдёт 2, 3 и 4 мая в комплексе «Парк Победы» в Ташкенте.

Президент встретился с молодёжью в здании киберспортивной арены, открывшемся в Джизаке в декабре прошлого года за 30 млрд сумов. На арене также можно проводить международные соревнования по боксу, борьбе, баскетболу, настольному теннису, шахматам и другим видам спорта.

Восемь кинопремьер, праздничные шоу-программы и концерты в парках и ТЦ столицы, кинопоказы под открытым небом, Humo Bahor Fest, выставки, арт-базар, спектакли, мероприятия для детей, квизы и другие события праздничных выходных — в подборке Afisha.uz.

Мир

Власти Саудовской Аравии ожидают, что линейный город The Line, возводимый в рамках масштабного проекта Neom, будут населять менее 300 тысяч человек, а не 1,5 миллиона жителей, как планировалось ранее. Расходы на Line сокращаются из-за нехватки финансирования, пишет Bloomberg.

Прошедший март стал самым тёплым по всему миру за всю историю наблюдений. Это десятый месяц подряд, когда метеорологи фиксируют месячный температурный рекорд.

Пожилые жительницы Швейцарии выиграли в Европейском суде по правам человека дело о климатическом бездействии правительства страны. Они утверждали, что экстремальная жара подрывает их здоровье и подвергает риску смерти. Это первое в истории решение, связанное с изменением климата.

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