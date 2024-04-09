Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во Франции постановил, что неспособность Швейцарии справиться с климатическим кризисом нарушает права человека, сообщает СNN. Это первый случай в истории, когда суд вынес решение по делу, связанному с изменением климата.

С иском в ЕСПЧ обратилась группа гражданок Швейцарии, состоящая из более чем 2000 женщин старше 64 лет. Они утверждали, что периоды экстремально жаркой погоды подрывают их здоровье и качество жизни и подвергают риску смерти.

В итоге суд постановил, что правительство Швейцарии нарушило некоторые права человека из-за «критических пробелов» в национальном законодательстве по сокращению выбросов. Председатель суда Шифра О’Лири отметила, что швейцарские власти не смогли достичь климатических целей и не приняло должных мер.

«Сегодняшнее решение против Швейцарии создаёт исторический прецедент, который применим ко всем европейским странам, — заявил в комментарии СNN Джерри Листон, юрист Global Legal Action Network. — Это означает, что все европейские страны должны срочно пересмотреть свои [климатические] цели… Это огромная победа для всех поколений».

Телеканал отмечает, что Швейцария не имеет права на апелляцию, а решение имеет обязательную юридическую силу. Постановление суда также может заставить Швейцарию быстрее сократить потребление ископаемого топлива.