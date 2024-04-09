Власти Саудовской Аравии снизили ожидания от Neom — крупнейшего проекта городов будущего, инициированного наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, пишет Bloomberg.

Neom — футуристический комплекс стоимостью 1,5 трлн долларов, который планируют возвести на северо-западе Саудовской Аравии. Он будет включать линейный город The Line, центр экологически чистого производства Oxagon, горный курорт Trojena и островной курорт Sindalah.

Эр-Рияд полагал, что к 2030 году в строящемся 170-километровом городе Line, который планируется разместить в громадном небоскрёбе, будут жить 1,5 миллиона человек. Теперь, по словам источника Bloomberg, чиновники ожидают, что его численность будет менее 300 тысяч человек.

Проект The Line. Фото: Neom.

Line должен расположиться вдоль побережья Красного моря. К 2030 году, как ожидается, будет построено только 2,4 км проекта из 170 км. В результате, по данным Bloomberg, один из подрядчиков уже начал увольнять часть работников, нанятых на объект.

Источники агентства отмечают, что расходы на Line сокращаются из-за того, что фонд национального благосостояния королевства ещё не утвердил бюджет Neom на 2024 год.

«Финансовые реалии инвестирования триллионов долларов начинают вызывать беспокойство на самых высоких уровнях правительства Саудовской Аравии в то время, как оно пытается реализовать амбициозную программу „Видение 2030“ — масштабную инициативу, призванную диверсифицировать экономику королевства», — пишет Bloomberg.

Собеседники Bloomberg отметили, что работа над другими частями проекта Neom продолжается, а общие цели Line сохраняются. Так, в этом году ожидается открытие курорта Sindalah.

По мнению Bloomberg, главным успехом Neom пока что стала разработка проекта стоимостью более 8 млрд долларов по строительству солнечных и ветряных электростанций, которые будут использоваться для производства зелёного водорода. Агентство отмечает, что Саудовская Аравия стремится стать одним из крупнейших в мире производителей водородного топлива, чтобы снизить свою зависимость от продажи нефти.