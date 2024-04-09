Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 апреля в Зарбдорском районе провёл совещание, посвящённое обсуждению мер по социально-экономическому развитию Джизакской области.

По его словам, в некоторых районах наблюдается низкий прирост средних предприятий, способных обеспечить население стабильной работой и зарплатой. 80% промышленности области приходятся на 3 сектора — автомобильная, текстильная и строительная отрасли. Объем производимой сельскохозяйственной продукции не соответствует размеру земель и в два раза меньше, чем в других регионах.

Глава государства объявил ряд инициатив по развитию экономики Джизакской области.





Он отметил большие возможности в сельском хозяйстве, но указал на нехватку продукции для экспорта. Поэтому планируется внедрить новую систему увеличения заготовки сырья.

В частности, предпринимателей-лидеров, которые занимаются экспортом, закрепят за 309 махаллями, чтобы задействовать приусадебные участки населения. Банки предоставят финансовый пакет на 50 млн сумов для заработка на собственном приусадебном участке.

Банки будут выделять предпринимателям кредиты до 1,5 млрд сумов на срок до 3 лет, гранты до 1 млрд сумов из бюджета для привлечения агрономов, обучения, организации сбора, хранения и сушки продукции в махалле, а также кредиты в рамках программ «Семейное предпринимательство» (33 млн сумов) и «Первый шаг в бизнес» (17 млн сумов).





В районах будет выбран один цельный контур для выращивания одного вида культур на общей площади 500 га. На менее плодородных землях, где урожайность ниже 16 центнеров, будут выделены лоты на 50−100 га для выращивания овощей и фруктов, остальные участки будут разделены на 1−5 га.

За счёт этого намечено в течение двух лет удвоить объём производства фруктов и овощей в области до 3 млн тонн, а затем и до 5 млн, что должно увеличить в 2−3 раза возможности переработки и экспорта.

Президент отметил возможности для развития пчеловодства на основе надомничества. Например, размещение ульев на землях лесного хозяйства позволит обеспечить работой тысячу семей, получить дополнительный доход в 50 млрд сумов и экспортировать продукцию на 2 млн долларов. Поэтому в Зааминском районе будет создан центр пчеловодства, налажено производство ульев и оборудования, упаковка и экспорт мёда.

Глава государства поддержал предложение по созданию на богарных землях кластера с полным циклом выращивания, сушки, упаковки и холодильному хранению белого лука в Янгиабадском районе. Перечислены возможности для развития животноводства, рыбоводства и тепличного хозяйства.





Трёхлетняя программа по бетонированию каналов Южный Мирзачуль и Туятортар и установка насосов, как ожидается, расширит возможности сельского хозяйства.

Сообщается, что китайские инвесторы предложили проекты на 4 млрод долларов в сферах строительных материалов, химии, энергетики, электротехники, машиностроения, текстиля и фармацевтики в Джизаке. Это может привести к росту промышленности на 12 трлн сумов и созданию возможности экспорта на 250 млн долларов.

Для этого в Зааминском районе будет создан промышленный технопарк с организацией выпуска 50 новых видов продукции за счёт 1 млрод долларов иностранных инвестиций. В махалле «Шодлик» Зарбдорского района откроется филиал промзоны «Джизак» с размещением 15 крупных проектов на сумму 140 млн долларов. В пустующем здании Шараф-Рашидовского района будет создана промышленная зона, где запустят предприятия электротехнической и кожевенной промышленности.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу в ближайшие три года за счёт инвестиций на 1 млрд долларов увеличить мощности по производству автомобилей ещё на 100 тысяч единиц и создать 10 тысяч рабочих мест, а также довести уровень локализации до 50%.

В хлопково-текстильной промышленности намечен запуск 29 проектов на сумму 220 млн долларов.





Электротехническое предприятие «Моно электрик» выступило с инициативой трудоустройства 250 людей с нарушениями зрения на основе надомничества. Глава государства поддержал эту инициативу, подчеркнув необходимость создания джизакского опыта трудоустройства лиц с инвалидностью и расширения таких проектов.

Даны поручения по организации «туристического кольца» по 10 объектам культурного наследия и ремонту ведущих к ним дорог. Для созданию условий для туризма в Айдар-Арнасайской озёрной системе создана правительственная комиссия.

На совещании также обсуждены вопросы улучшения жилищной и махаллинской инфраструктуры. В этом году в области планируется построить 118 домов на 4500 квартир.

Президент дал указания по строительству дополнительных домов в районах с высоким спросом, ремонту перинатального центра и мостов в городе Джизаке.

С сентября планируется запустить пассажирские поезда на тепловозной тяге по ветке Иржар — Дустлик — Джизак. Это позволит обеспечить транспортом 450 тысяч человек в Шараф-Рашидовском, Пахтакорском, Дустликском и Мирзачульском районах.

В целом в Джизаке предусмотрено выделение дополнительных 300 млрд сумов на поддержку махаллей, бизнеса и выдачу грантов.