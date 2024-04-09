Объём рынка легковых автомобилей в Узбекистана по итогам 2023 года составил 456,3 тысячи единиц. Это следует из презентации на автозаводе ADM Jizzakh, который президент посетил в понедельник, обратила внимание «Газета.uz».

На компанию UzAuto Motors приходится 369,99 тысячи автомобилей (81% доли на рынке) на 4,85 млрд долларов (одна машина в среднем стоит $13,1 тысячи), ADM Jizzakh занял 5,5% рынка с 25 тысячью автомобилей на 823 млн долларов ($32,9 тысячи). Остальное приходится на импорт 8948 автомобилей BYD на 291 млн долларов (средняя цена одного авто — $32,5 тысячи) и 50435 авто других моделей на 1,197 млрд долларов (в среднем по $23,7 тысячи), а также производство ещё 1965 машин.

ADM Jizzakh планирует увеличить выпуск до 60 тысяч и покрыть импорт, создав «добавленную стоимость на 520 млн долларов и снизив розничные цены продукции».

Напомним, в прошлом году UzAuto Motors произвела около 118,1 тысяч автомобилей Cobalt, свыше 82,1 тысячи Gentra, 89,1 тысячи Damas, 48,08 тысячи Tracker, 30,6 тысячи Onix, а также ещё 25,6 тысячи специализированных авто. Завод ADM Jizzakh выпустил 9829 Chery (рост в 23,3 раза) и 15036 KIA (в 2,5 раза).

Согласно наиболее свежим открытым данным, доступным на данный момент, в январе-октябре 2023 года на территорию Узбекистана ввезли 22,49 тысячи электромобилей. Из этого числа 20,6 тысячи или 91,7% пришлось на импорт из Китая.