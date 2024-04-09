Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля провёл встречу с молодёжью в киберспортивной арене в Джизаке, сообщила пресс-служба главы государства.

Арена открылась в декабре 2023 года на месте бывшего теннисного корта за 30 млрд сумов. Главный зал рассчитан на 1200 зрителей. Кроме того, здесь имеются 12 учебных и тренировочных помещений, конференц-зал, общежитие на 35 мест и кафетерий.

На арене также можно проводить международные соревнования по боксу, борьбе, баскетболу, настольному теннису, шахматам и шашкам, а также мероприятия в рамках «Пяти инициатив».

В состав комплекса входит IT-академия, где ежегодно 500 представителей молодёжи смогут обучаться компьютерным навыкам, иностранным языкам, графическому дизайну, роботототехнике и другим направлениям. Планируется реализация системы «Наследники Мухаммада аль-Хорезми» для подготовки специалистов в этой области.

Глава государства понаблюдал за соревнованиями по киберспорту, шахматам, интеллектуальной игре «Заковат», баскетболу, пообщался с молодежью.

«Сегодня мы побывали во многих местах Джизака, начали новые проекты. Конечно, экономика региона, масштаб строительства значительно выросли. Но главное достижение — это стремление нашей молодёжи, их активность и уверенность в себе. Именно с такой молодёжью мы реализуем нашу Стратегию и большие цели, которые мы поставили перед собой», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В будущем на арене запланировано проведение «турниров дружбы» с победителями различных соревнований для участия в мировых чемпионатах.