Министерство обороны Узбекистана впервые проведёт выставку оборонной промышленности «Технофест-2024». Мероприятие пройдёт 2, 3 и 4 мая в комплексе «Парк Победы» в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

В выставке со своей продукцией примут участие предприятия, выпускающие товары двойного (военного и гражданского) назначения — компании и организации в сфере современных технологий, металлургической и химической промышленности, а также текстиля.

Лучшее предприятие, выбранное по итогам презентации, получит возможность в дальнейшем сотрудничать с Агентством оборонной промышленности при Минобороны.

Кроме того, в рамках «Технофеста-2024» пройдут соревнования и конкурсы по робототехнике, программированию дронов и 3D-моделированию. Победители будут награждены Министерством обороны и партнёрскими организациями.

Минобороны пригласило жителей и гостей Ташкента посетить выставку «Технофест-2024».

Желающие принять участие в выставке как экспоненты могут обратиться в Агентство оборонной промышленности по телефону 71−212−71−79 и 90−954−87−95, а также в Telegram.

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