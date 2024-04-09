Несмотря на проводимую в Узбекистане большую работу по повышению качества образования, реконструкции и строительству новых школ, вопросы санитарии и гигиены, доступа к питьевой воде, к сожалению, остаются до конца не решёнными. О связи качества образования, здоровья учеников и посещаемости в школах с питьевой водой, санитарией и гигиеной — в колонке Офиса достижения результатов (Delivery Unit) при Агентстве стратегических реформ при президенте для «Газеты.uz».

В Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в 2024 году перед местными органами власти поставлена задача повторно инвентаризовать все общеобразовательные школы для выявления необходимости ремонта санитарно-гигиенической инфраструктуры и по итогам инвентаризации разработать проектно-сметную документацию.

Агентство стратегических реформ при президенте совместно с Министерством дошкольного и школьного образования провели инвентаризацию 10 тысяч общеобразовательных школ страны. Полученные данные позволяют сформулировать фактическую основу для принятия решений. Они содержат информацию о прошлых трендах и помогают лучше понять ситуацию и принять обоснованное решение. Данные также дают возможность оценить эффективность принятых стратегий и мероприятий. Путём анализа данных можно определить, что работает, а что нуждается в корректировке или изменении. Данные для аналитики могут собираться с помощью различных методов, включая инспекции, опросы, аудиты, технические обследования, а также анализ статистических данных и отчётов об использовании ресурсов.

Команда Delivery Unit Агентства стратегических реформ собрала данные напрямую у администраций школ по всей стране. В первую очередь была проведена оценка технического состояния школьных зданий, крыш, систем электроснабжения, отопления, столовых, актовых залов, туалетов, а также состояние стен, полов, окон и дверей.

Был создан вебсайт, обеспечен доступ к кадастровым данным, сверка заполняющих по фамилиям, телефону и верификация по ИНН школ. Однокорпусная школа — 55 вопросов, больше корпусов — больше вопросов (до 85). После заполнения все данные попадают в базу данных и автоматически отображаются на карте. Использованы инструменты ГИС для привязке к карте, после чего данные были визуализированы и был проведён анализ в разрезе регионов.

В опросе участвовали все общеобразовательные школы Узбекистана, в инфографиках указаны данные по 9442 школам. Сбор продолжается. В данной публикации офис делится небольшой частью собранных данных.

Периоды бурного строительства школ





Годы строительства школ в разрезе областей.

Самая старая школа в стране была построена в 1871 году в Андижане, в махалле Мустакиллик. Самыми активными этапами строительства были периоды с 2006 по 2009 год — 1298 школ и с 1984 по 1989 год — 1391 школа.

Доступ к санитарии и гигиене

С самого начала важно определить трактовку понятия «санитария и гигиена» в школах, в данном контексте оно включает в себя наличие воды и средств для мытья рук, а также функционирующий туалет, отвечающий гигиеническим требованиям. Обеспечение доступа к чистой воде, элементарным условиям санитарии и гигиены в туалетах школ даёт детям здоровое начало жизни и способствует их процветанию.

По итогам опроса было выявлено, что 87% опрошенных школ не имеют доступа к центральной канализации.

Даже в новых и реконструированных зданиях можно увидеть картину, когда при соответствии школы всем стандартам (улучшенные просторные классы, привлекательный внешний вид и современное оборудование) и размещении санузла для учеников и учителей внутри здания этот туалет заперт на ключ. В итоге дети и педагоги вынуждены ходить в дворовые туалеты, которые в большинстве случаях не отвечают элементарным требованиям санитарии и гигиены.





Доступ к санитарии и гигиене.

Усугубляет проблему отсутствие воды. Санитария и гигиена невозможна без подведения воды для мытья рук и слива в туалетах. Как было выявлено в ходе опроса, только 53% школ имеют доступ к централизованной подаче воды. Оставшиеся 43% имеют скважины — 27%, пользуются привозной водой — 11%, или не имеют воды — 9%. В результате соблюдение гигиены учащимися становится сложным.





Доступ к источнику питьевой воды.

По сведениям Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия, за 2023 год по сравнению с 2022 годом заболеваемость вирусным гепатитом А в стране выросла в 2 раза, при этом 39% случаев было выявлено у детей школьного возраста. Это заболевание тесно связано с некачественным водоснабжением, плохими санитарными условиями и несоблюдением правил гигиены.

Общеизвестно, что именно мытьё рук играет важную роль в предотвращении передачи гепатита А — вирусного заболевания печени, которое распространяется через фекально-оральный путь. Это означает, что вирус может передаваться через контакт с инфицированными фекалиями человека, который имеет гепатит A, или через загрязнённую воду или пищу. Поскольку гепатит A может легко передаваться от человека к человеку, регулярное мытье рук является важным шагом для защиты здоровья общества в целом.

Кроме того, как показывает опрос, отсутствие доступа к воде, санитарии и гигиене не только приводит к ухудшению здоровья детей, но и непосредственно влияет на посещаемость. Это заставляет детей избегать использования школьных туалетов, что может привести к заболеваниям мочеполовой системы.

39% руководителей школ убеждены, что состояние туалетов имеет непосредственную связь с низкой посещаемостью.

Причины и последствия проблем с доступом к санитарии в школах





Для проведения изучения и предоставления предложений был привлечён специалист по санитарии и гигиене из Австралии Марк Эллери. Он разработал несколько различных доступных вариантов проектирования новых туалетов для школ и обновления существующих.

Как выяснил эксперт, одной из основных причин проблем является отсутствие воды и неправильное проектирование туалетов внутри школ. Из-за быстрого заполнения ям и недостатка денег на вывоз отходов, а также из-за неприятного запаха администрация школ закрывает туалеты и направляет детей к дворовым туалетам, где часто нет воды для мытья рук.

Внутри туалетов практически не производится гидроизоляция бетона от контакта с уриной, чтобы предотвратить запах, и не создаются системы для утилизации отходов, что приводит к их быстрому заполнению.

Совершенно очевидно, что дети имеют право на доступ к чистой воде и достойным санитарным условиям в школах, где они проводят большую часть своего дня. Данный принцип является одним из ведущих при функционировании школ в большинстве стран. Но даже в столице страны Ташкенте во многих школах при наличии воды отсутствует мыло.

Узбекистан должен стремиться к достижению базовых стандартов санитарии и гигиены в школах WASH, где школы оцениваются по системе Three Star (Три звезды). Одна звезда присуждается школам, где имеются условия для мытья рук группой учеников, чистые и разделённые для девочек и мальчиков туалеты, а также доступ к питьевой воде, а для поддержки санитарии и гигиены привлекаются представители общественности; две звезды — ученики имеют свободный доступ к питьевой воде, возможность мыть руки с мылом после туалета и имеются дополнительные туалеты для учеников; три звезды — ученики обучены правилам гигиены, имеются санитарные возможности для учеников с ограниченными возможностями, во всех школах страны соблюдаются единые стандарты WASH.





В Узбекистане школы не получают достаточной финансовой поддержки: например, на содержание школы из местного бюджета выделяется в среднем в районе 2,5 млн сумов в год. Видится необходимым пересмотреть в сторону увеличения финансирования на школы для обеспечения базовых условий санитарии и гигиены для детей. Кроме того, все проекты водоснабжения в регионах должны предусматривать подключение к водопроводу всех близлежащих школ.

Сейчас Delivery Unit готовит технический отчёт к публикации для последующих проектов по санитарии и гигиене.

Колонка предоставлена Офисом достижения результатов (Delivery Unit) при Агентстве стратегических реформ, который нацелен на достижение 11 индикаторов в сферах общественного здравоохранения, инфраструктуры школ и питьевой воды до 2026 года. Одна из целей касается непосредственно обеспечения 1500 школ улучшенной инфраструктурой, включая доступ к питьевой воде, воде для мытья рук и улучшенным туалетам, отвечающим санитарным нормам.

Офис намерен регулярно делиться важными инициативами с общественностью, приглашая к диалогу и обмену предложениями в комментариях. С предыдущими колонками Delivery Unit можно ознакомиться ниже.