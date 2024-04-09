В Мирзо-Улугбекском межрайонном суде по гражданским делам 3 апреля состоялось первое слушание по делу компании Biofarm Pyus против жителей махалли «Шайх Шиблий». Об этом «Газете.uz» сообщила жительница Светлана Юлдашева.

Компания просит суд ограничить действия и обращения жителей в различные государственные органы, направленные против строительства жилого комплекса на территории бывшего Научно-исследовательского института вакцин и сывороток. По словам жителей, статьи Гражданского кодекса, по которым застройщик подал на них иск, в ходе первого слушания названы не были.

В беседе с «Газетой.uz» заместитель руководителя Biofarm Plyus Шухрат Саидов сказал, что борьба жителей отнимает у застройщика силы и время.

«Мы оплачиваем питание и зарплату своим работникам. Также у нас есть кредитные обязательства и проценты. Пусть тогда [жители] возмещают все эти убытки, которые они наносят», — пояснил Шухрат Саидов причину обращения в суд.

Проект ЖК, представленный ранее.

Он добавил, что на следующем заседании, запланированном на 17 апреля, компания намерена подать иск о возмещении материального и морального ущерба.

Светлана Юлдашева отметила, что иск застройщика нарушает конституционные и судебные права жителей.

«Заявление [Biofarm Plyus] — ужасное нарушение прав общественного контроля, нашего голоса и слова, а также возможности отстаивать свою [среду] и иметь право на её экологичность, — сказала жительница. — У нас есть доказательства — фотографии с датами — о том, что они не приостанавливали работы и продолжают их. Мы никак не могли нанести им материальный и моральный ущерб».

Шухрат Саидов считает, что жители не действуют в интересах махалли. По его словам, компания писала официальное письмо председателю махаллинского комитета с предложением помочь с благоустройством, поменять трубы и провода, обеспечить ремонт в домах нуждающихся семей. «Мы даже поменяли кабеля и трансформатор», — сказал он.

Однако, по словам Светланы Юлдашевой, трансформатор меняли РЭС, а Bifarm Plyus незаконно подключилась к подстанции.

В октябре 2023 года Biofarm Plyus уже подавала иск на жителей «Шайх Шиблий», позвонивших в ОВД для приостановления строительных работ по ранее принятому решению суда. Суд нашёл в действиях жителей нарушение Административного кодекса, признал их виновными по статьям «Самоуправство» и «Невыполнение законных требований сотрудников ОВД» и наложил штраф в размере одной БРВ (на тот момент 300 тысяч сумов).

Мы подробно писали о многолетней тяжбе из-за территории института. В 2019 году Главное управление санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава требовало закрыть действующие здесь предприятия из-за обнаружения на территории, как говорилось в постановлении госоргана, скотомогильников и ям Беккари. Согласно архивным документам и рассказам бывших сотрудников, на территории также имелась подземная лаборатория высотой в несколько этажей.

Однако в прошлом году стало известно о планах построить на этой же территории комплекс многоэтажных жилых домов высотой от 16 до 22 этажей и бизнес-центр с подземной парковкой (согласно проекту, с которым мы знакомились в прошлом году).

Жители опасаются, что возведение строений на месте института, где разрабатывали и испытывали вакцины и сыворотки, может привести к возникновению новых эпидемий.