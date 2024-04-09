Президент Узбекистана 4 апреля подписал указ о поддержке трудовых мигрантов.

Согласно документу, Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности преобразовано из государственного предприятия в государственное учреждение. Агентство будет возглавлять один из заместителей министра занятости и сокращения бедности, эта должность станет двойной.

В штатном расписании дипломатических и консульских учреждений Узбекистана в Великобритании, ОАЭ, Венгрии, Германии, Латвии, Польше и Японии появятся атташе по вопросам трудовой миграции.

С 1 июня 2024 года гражданам Узбекистана, прошедшим регистрацию в электронном программном комплексе трудовой миграции «Xorijda ish» и выезжающим в организованную трудовую миграцию, будет выплачиваться компенсация расходов, связанных:

со сдачей квалификационного экзамена по иностранным языкам и профессиям — до трёхкратного размера базовой расчётной величины (БРВ), при условии успешной сдачи экзамена и получения сертификата;

с оформлением «рабочей визы» для осуществления трудовой деятельности за рубежом — до пятикратного размера БРВ;

с приобретением проездного билета — до двукратного размера БРВ.

Для получения этих компенсаций гражданину нужно обратиться в электронной форме через «Xorijda ish» или непосредственно в Агентство внешней трудовой миграции, приложив к заявлению обосновывающие документы. Выплаты будут производиться не позднее одного месяца после трудоустройства гражданина за рубежом на указанную в заявлении банковскую карту.

С этой же даты страховым организациям будет выплачиваться субсидия на покрытие страховой премии по страхованию жизни и здоровья, а также других рисков граждан из семей, признанных малообеспеченными через Единый реестр социальной защиты, либо включённых в «железную», «женскую» или «молодёжную» тетради, и выезжающих в организованную трудовую миграцию — один раз в год в размере до 50 тысяч сумов за каждого застрахованного гражданина.

Согласно указу, гражданам Узбекистана, подвергшимся насилию, принудительному труду и дискриминации, трудовые и иные права которых были нарушены, попавшим в сложное финансовое положение, оставшимся без документов, подтверждающих личность, без средств к существованию в период трудовой миграции, будут оплачиваться услуги адвоката, организаций, оказывающих юридические услуги, или правозащитных организаций.

Порядок выделения субсидий, компенсаций и иных выплат должно разработать Минзанятости в двухмесячный срок.

Кроме того, Минзанятости проведёт переговоры с властями иностранных государств для открытия в 2024—2025 годах в Великобритании (Лондоне), Германии (Берлине), Турции (Стамбуле) и ОАЭ (Эр-Рияде) представительств или центров по оказанию правовой помощи трудовым мигрантам.

До 1 сентября 2024 года будет организован круглосуточный колл-центр по оказанию помощи трудовым мигрантам. Звонки в этот колл-центр сделают бесплатными для абонентов, звонящих из-за рубежа.

До 1 июля 2025 года будет создана единая межведомственная база данных по точному учёту лиц, выезжающих за пределы Узбекистана, а также прибывающих на территорию страны.

Министерству внутренних дел предписано представлять каждый месяц Агентству внешней трудовой миграции сведения о гражданах Узбекистана, выехавших за рубеж на срок 90 дней и более.

Субсидии установлены и для тех организаций (коме бюджетных и госпредприятий), кто нанимает на работу вернувшихся из трудовой миграции. В течение 12 месяцев субсидия в размере 500 тысяч будет выплачиваться ежемесячно за каждого такого работника, трудоустроенного с 1 июня 2024 года по 1 января 2026 года. В этом случае лицами, вернувшимися из трудовой миграции, признаются те, кто работал за рубежом в течение трёх и более месяцев и с момента возвращения которых прошло не более года.

В каждой махалле «махаллинская семёрка» будет вести перепись лиц, вернувшихся из трудовой миграции. Бывшим трудовым мигрантам будут оказывать реинтеграционную помощь. Обеспечение их официальной занятости станет одним из основных показателей эффективности работы помощников хокима, говорится в указе

Минздраву, в свою очередь, предписано наладить практику бесплатного медицинского осмотра вернувшихся домой трудовых мигрантов и членов их семей. Страдающим социально значимыми заболеваниями (туберкулёз, онкозаболевания, болезни, передаваемые половым путём, СПИД, психические болезни) будут оказывать бесплатную медицинскую помощь.

Национальному агентству социальной защиты поручено обеспечить с 1 января 2025 года мониторинг социальными работниками положения дел в семьях граждан, которые находятся в трудовой миграции, выявление их потребностей в социальных услугах и помощи. Центры социальных услуг «Инсон» будут оказывать социальную помощь детям, чьи родители которых находятся в трудовой миграции.