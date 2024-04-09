Автомобильный завод ADM Jizzakh в Джизакской области планирует наладить выпуск гибридных автомобилей и электромобилей. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил директор по развитию и планированию автозавода Алишер Комилов.

На первом этапе за счёт инвестиций в 234 млн долларов налажено крупноузловое сборочное производство, включающее штамповку, сварку, окраску и сборку машин.





В 2024 году ADM Jizzakh намерен завершить реализацию второго этапа и довести объём инвестиций до 315 млн долларов. Ожидается, что товарооборот компании к концу года превысит 1,2 млрд долларов, а число работников — 4500 сотрудников.

«Третьим этапом развития будет создание комплекса по производству автомобилей на альтернативных источниках энергии, то есть мы собираемся полностью освоить производство гибридных автомобилей и электромобилей на основе CKD (мелкоузловая сборка), включая штамповку кузовных панелей, сварку, покраску и сборку автомобиля. Это будет полностью локализованный в Узбекистане автомобиль также, как и текущая модель [Kia] Sonet», — сказал он.

Согласно представленному слайду презентации, третий этап запланирован на 2025−2027 годы, в течение которого объём инвестиций должен дойти до 550 млн долларов. Средства пойдут на выпуск гибридных и премиальных машин, а также коммерческой техники на основе CKD, создание прессового цеха, организацию производства систем освещения и каркасов сидений автомобилей, создание научно-исследовательского центра опытных разработок (2025−2026) и компаний по локализации.





Директор ADM Jizzakh по развитию технологий Ильёс Абдуманнопов уточнил, что производство гибридных авто и электромобилей планируется освоить к середине 2027 года совместно с партнёрами из Южной Кореи и Китая. По его словам, под коммерческой техникой имеются в виду микроавтобусы и автобусы.

Как ожидается, к 2027 году оборот ADM Jizzakh увеличится в четыре раза — до 4,7 млрд долларов, число рабочих мест — до 10 тысяч, площадь производства — с 112 до 170 га. Запланировано увеличение поступлений в бюджет с 200 млн до 700 млн долларов, что должно позволить компании войти в топ-5 крупнейших налогоплательщиков (сейчас топ-12).

В 2024—2027 годах планируется локализовать 348 из 927 видов комплектующих, чтобы увеличить уровень локализации с 30,5% до 45%, а также начать экспорт автомобилей.

Согласно последней открытой информации, доступной на данный момент, в январе-октябре 2023 года на территорию Узбекистана ввезли 22,49 тысячи электромобилей. Из этого числа 20,6 тысячи или 91,7% пришлось на импорт из Китая.