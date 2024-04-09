В Яшнабадском районе Ташкента 4 апреля водитель автобуса №2 отъехал от остановки с пассажиром, который не успел выйти и застрял в дверях. В компании «Тошшахартрансхизмат» прокомментировали ситуацию.

Ранее издание Repost опубликовало видео инцидента. Водитель остановился на остановке возле школы №145, высадил пассажиров и продолжил движение. Пожилой человек не успел выйти, и закрывающиеся двери зажали его руку. Тем временем водитель начал движение, автобус протащил пассажира на несколько метров и остановился, когда люди на остановке стали кричать.

«Я остановился и подошёл извиниться. Когда я объяснил ситуацию, [пассажир] сказал: „Сынок, ты поезжай, моя вина тоже тут есть“. После этого я уехал. Я прошу других водителей быть более бдительными», — сказал водитель.

Трудовой договор с водителем Ш. К. был расторгнут, сообщили в компании.