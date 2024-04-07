Президенты Узбекистана и Казахстана провели переговоры в Хиве. Рассматривались вопросы наращивания товарооборота, промышленной кооперации, реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта и энергетики. «Казахско-узбекский тандем — это жизненная необходимость, и только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран», — заявил глава Казахстана.

Дефицит госбюджета Узбекистана по итогам первого квартала составил 19,8 трлн сумов ($1,56 млрд). Это рекордный показатель минимум за последние 12 лет. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,8%, а расходы — на 19,3%.

Шавкат Умурзаков утверждён хокимом Ташкента. Он больше года работал исполняющим обязанности хокима столицы. Президент Узбекистана заявил, что от градоначальника ожидается «большая ответственность, неустанный труд и самоотверженность».

Девелоперам предложат реализовать проекты на месте 14 госорганизаций в Юнусабадском районе Ташкента. Это 24,5 га площадей. Президент поручил премьеру и хокиму города переговорить с крупными девелоперами и предложить построить торговые объекты. Анонсированы также планы перестройки Юнусабадского дехканского рынка в шестиэтажный с двумя дополнительными этажами под землёй.

В Новом Ташкенте начали строительство первых объектов. Это кампусы Университета «Янги Узбекистон» и Ташкентского госпедуниверситета, Национальная библиотека, Национальный театр и другие. «Не случайно строительство нового города начинается с обителей знаний и духовности», — сказал президент Шавкат Мирзиёев.

Встреча «Города для новых поколений» прошла в Ташкенте. Участники — архитекторы и специалисты из сфер туризма и образования — обсудили стратегии городского развития, будущее архитектуры и экономики городов. Ключевые высказывания — в нашем материале.

Уровень детской бедности в Узбекистане снизился на 7,8 п. п. — с 21,5% в 2021 году до 13,7% в 2023 году. Наиболее низкий уровень детской бедности — в Навоийской области и в Ташкенте, относительно высокий уровень отмечен в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Не стало детского поэта Раима Фархади. С его именем связано детство нескольких поколений узбекистанцев. Он написал более 50 книг, был главным редактором детского экологического журнала «Булокча» («Родничок»). Часто посещал школы республики. «Газета.uz» поговорила с теми, кто знал и любил поэта.

Пристройки в подъездах могут нести опасность для жизни. В январе в одной из 16-этажек Юнусабадского района Ташкента произошёл пожар. Семья из пяти человек не смогла покинуть квартиру из-за дыма, который скопился в подъезде, самовольно застроенном соседями. «Газета.uz» разбиралась, как эти нарушения угрожают жизни населения и почему не контролируются госорганами.

Необычная обыденность. До 13 апреля ещё можно успеть посетить персональную выставку художника Рустама Базарова «Хаммаси булади Ок!». Визуальный фон «живописного бытовизма» в творчестве одного из интересных художников Узбекистана изучал обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.

Повести «Дела земные» Уткира Хашимова переведены на английский язык. Совместный перевод представили переводчики Марк Риз и Абдуллох Рузиев. В честь релиза в метрополитене Нью-Йорка разместили рекламу. «Газета.uz» поговорила с переводчиками о творчестве узбекского писателя и их работе.