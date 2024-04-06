В январе-марте этого года дефицит государственного бюджета Узбекистана превысил 19,8 трлн сумов (1,56 млрд долларов по курсу ЦБ на 4 апреля), следует из данных Министерства экономики и финансов.

Источник: Open Budget Министерства экономики и финансов.

Это рекордный показатель минимум за 12 лет, посчитала «Газета.uz». Это также в 1,7 раза больше, чем за первый квартал 2023 года, и почти в 20 раз больше аналогичного показателя за 2022 год.

В январе дефицит составил 5,8 трлн сумов, в феврале — 7,2 трлн сумов, а в марте — 6,8 трлн сумов.

Доходы бюджета по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли на 6,8%, а расходы — на 19,3%.

Напомним, что в 2024 году доходы госбюджета прогнозируются на уровне 270,4 трлн сумов, а расходы — 280,7 трлн сумов, дефицит — 10,3 трлн сумов.

Как мы сообщали ранее, в 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше $5 млрд), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.

В консолидированный бюджет входят госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд).

Объём субсидий из госбюджета вырос в пять раз за два года — с 5,63 трлн до 29,25 трлн сумов ($2,5 млрд). 18 трлн сумов приходится на покрытие разницы между покупкой и продажей газа, 1,72 трлн — на возмещение ущерба по теплоэнергии, 1,02 трлн — на геологоразведку.

По итогам 2023 года расходы на содержание органов госуправления, юстиции, прокуратуры и судов, а также махаллей и поддержку ННО в Узбекистане выросли на 24,5% — до 17 трлн сумов. В 2024—2025 годах также планируется рост расходов на их содержание.