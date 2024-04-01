Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) совместно с ЮНИСЕФ провели оценку уровня бедности среди детского населения, а также анализ эффективности системы социальной защиты, говорится в пресс-релизе центра.

Этот анализ позволяет выявить преимущества и недостатки действующей системы социальной защиты, а также предложить меры по её улучшению для обеспечения более равного доступа к социальным пособиям и снижения уровня бедности в обществе, говорится в сообщении.

Исследователи оценили влияние системы социальной защиты на уровень бедности. Согласно расчётам, в случае отсутствия социальных выплат уровень детской бедности в стране возрос бы в 1,6 раза.

Показатель уровня детской бедности рассчитывался на основе данных обследования бюджета домохозяйств, проводимого Агентством статистики совместно с Всемирным банком.

Предыдущее подобное обследовании проводилось в 2021 году, тогда в нем приняли участие 10 тысяч домохозяйств. В 2023 году было опрошено более 16 тысяч семей по всей стране.

Согласно данным исследования, за три года детская бедность в Узбекистане сократилась на 7,8% — с 21,5% в 2021 году до 13,7% в 2023 году. Тенденции в снижении уровня бедности заметно различаются между городскими и сельскими районами. В частности, в сельской местности уровень детской бедности снизился с 24,6% до 14,5%, тогда как в городах — с 18% до 13%.

Исследование выявило, что регионами с наиболее низким уровнем детской бедности являются Навоийская область и Ташкент, тогда как относительно высокий уровень детской бедности отмечен в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Анализ социальных выплат

Согласно данным Национального агентства социальной защиты, общий охват социальными пособиями в Узбекистане в 2023 году составил 10,8 миллиона человек.

Охват малообеспеченных семей детскими пособиями и материальной помощью — 9 миллиона человек из 2,1 миллиона малообеспеченных семей и 72,5 тысячи семей-бенефициаров, с общей суммой выплат на 12,3 трлн сумов.





ЦЭИР также проанализировал распределение социальных выплат среди различных групп домохозяйств. Эффективность и адресность системы социальной защиты оценивалась путём анализа распределения, охвата и достаточности социальных пособий, а также их влияния на уровень бедности.

Основной акцент делается на три основные категории: пенсии по старости, социальная помощь, включая детские пособия, и непосредственно детские пособия. При этом, расчёты проводились отдельно для каждой целевой группы. При расчёте пенсионных пособий учитываются только домохозяйства с пожилыми людьми, при расчёте детских пособий — только домохозяйства с детьми, а при расчёте социальных пособий — все домохозяйства.

Кроме того, результаты были разделены на две группы в зависимости от наличия и отсутствия у домохозяйств адресных социальных трансфертов (или до и после социальных трансфертов). Такой подход позволяет выявить различия в их воздействии на разные категории населения.

Эксперты обращают внимание, что существующая система социальной защиты направляет большую часть ресурсов к наименее обеспеченным слоям населения. При этом, согласно расчётам, почти 6% получающих социальную помощь приходятся на наиболее обеспеченные 20% домохозяйств, в т. ч. 4% домохозяйств, получающих детское пособие.

Напротив, пенсии по старости распределены сравнительно равномерно среди всех групп населения, что отражает универсальный подход к обеспечению пожилого населения.

Влияние социальной помощи на уровень бедности

В рамках исследования был проведён анализ влияния системы социальной защиты на уровень бедности.

В случае недостаточности дохода, когда доходы находятся ниже черты бедности, отсутствие социальных трансфертов увеличило бы уровень бедности с 11% до 20,8%, детскую бедность — с 13,7% до 21,8% и долю бедных пенсионеров — с 7,3% до 31,4%, пришли к выводу исследователи.

В сообщении отмечается, что за счёт социальной помощи Узбекистан выражает приверженность достижению первой Цели устойчивого развития — устранения бедности во всех её формах к 2030 году.