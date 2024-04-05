На 82 году жизни не стало Раима Фархади — поэта, с именем которого связано счастливое детство нескольких поколений узбекистанцев. Он написал более 50 книг, среди которых были проза, лирические и детские поэтические сборники. Занимался переводами на русский язык стихотворений узбекских поэтов, в том числе фронтовиков. Был главным редактором детского экологического журнала «Булокча» («Родничок») и председателем совета русскоязычной литературы Союза писателей.

Фото из личного архива Раима Фархади. 1991 год.



Раим Фархади из тех редких людей, кто помнил: «все взрослые сначала были детьми» (из посвящения к «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери). Он и в почтенном возрасте оставался любознательным, открытым, добрым, впечатлительным ребёнком. Маленьким принцем, у которого было то, чем он дорожил больше всего на свете: своя Родина, своя Роза, свой Барашек и россыпь особенных звёзд, имя которым дети.

Школьники страны были лучшими друзьями поэта и его учителями. На протяжении многих лет Раим Фархади посещал открытые уроки, посвящённые экологической культуре, в учебных заведениях Ташкента, Чирчика, Нукуса и других городов страны, проводил для детей презентации книг. Он называл себя «садовником слова» и верил: детям под силу сберечь окружающий мир, сделать его лучше, потому что они понимают и чувствуют больше, чем взрослые.

В память о Раиме Фархади «Газета.uz» поговорила с людьми, которые знали и любили поэта.

Тамара Санаева, журналист, кандидат филологических наук

Без малого полвека знала поэта-современника Раима Фархади. А по стихам — и того более. Весть о внезапной кончине полного сил и планов поэта ошеломила. Сожаление и печаль окрасили воспоминания о человеке, без которого картина ташкентской жизни была бы неполной.

Первая личная встреча с поэтом Раимом Фархади состоялась в 1975 году. Я, выпускница филологического факультета ТашГУ, получив диплом, начала преподавать русский язык и литературу в столичной школе №161. Решила провести для школьников встречу с детским поэтом. Обратилась к секретарю Союза писателей Узбекистана, поэту-земляку Нормураду Нарзуллаеву с просьбой порекомендовать поэта.

— Лучший детский поэт, который пишет стихи на русском языке, — это мой друг Раим Фархади, — сказал он. — Я поговорю с ним.

Раим Фархади охотно согласился на встречу со школьниками.

Стихи слетались к нему как птицы — лирические и детские, лёгкие, ритмичные, игровые. С ними Раим Хакимович и выступил в тот день перед учениками 161-й школы. Зал был полон, и дети с восторгом встретили настоящего поэта. Такая творческая встреча в школе проходила впервые.

Фото из аккаунта Раима Фархади в социальной сети Facebook.



Стихов Раима Фархади ещё не было в учебниках. Они публиковались в газетах и небольших детских изданиях, легко запоминались. Уже были изданы сборники «Утренняя песнь», «Муравьиное метро», «Фантазёр», «Сады ветров», «Фрески Афрасиаба».

После встречи мы сидели в школьной библиотеке, и Раим Хакимович читал свои лирические стихотворения. Подарил сборник «Фрески Афросиаба».

Спустя 20 лет судьба свела нас с Раимом Хакимовичем в жюри Чимганского Экофестиваля: он выступал в качестве председателя конкурсного жюри, а я — секретаря. «Жюрили» мы вместе два года и много говорили о путях русской поэзии в Узбекистане и развитии авторской песни. Строго, но с пониманием подходил он к оценке текстов авторских песен и самодеятельной поэзии.

Раим Хакимович тонко, на уровне космических энергий чувствовал связь человека с природой и ответственность людей перед нею. Понимал, что любить и беречь природу нужно учить — и начинать надо с детей.

Поэт и общественный деятель, он много сделал для развития литературы и зарождения детского экологического движения в Узбекистане. Любви к природе учил Словом — понятным и детям, и взрослым. Вёл клуб «Булокча», в течение 12 лет издавал журнал и красочные книжки в защиту экологии, встречался с детьми в школах. Стал инициатором издания альманаха «Слово» Союза писателей (СП) Узбекистана.

Экографика Раима Фархади.



Кроме стихов писал картины, используя природные краски и новую технику живописи — добавлял в краски порошок металла. Заслужил не только правительственные звания и награды, но и особую награду — специальную медаль Академии художеств Узбекистана за признание заслуг в развитии и популяризации искусства изобразительной пластики.

Светлая память Поэту и гражданину Земли, которым был и чувствовал себя Раим Фархади.

Галина Долгая, писатель, заместитель председателя Совета по русской литературе Союза писателей Узбекистана

С Раимом Хакимовичем я познакомилась на заседании Совета по русской литературе Союза писателей Узбекистана в 2018 году. Хорошо помню, как потом мы вместе шли от здания СП к метро, и Раим Хакимович на ходу сочинял экспромты.

Это был настоящий поэт! Он чувствовал мелодию слов как никто другой; он мыслил поэтически, сразу откликаясь на любое событие четверостишиями, в которых мысль обретала гармоничное звучание.

Он любил природу. Помогал бездомным кошкам, выращивал ипомею на подоконнике своей квартиры, наблюдал за горлинками, которые вили гнезда на его балконе.

Фото из аккаунта Раима Фархади в социальной сети Facebook.



Раим Фархади был талантливым человеком. Он писал не только стихи или статьи, но и картины, называя свой труд экологической живописью. Вместо красок он использовал пигменты цветов и трав, которые сам собирал.

Роим Хакимович многое в жизни пережил, многое познал, встречался с выдающимися людьми своего времени и всегда с особым вдохновением рассказывал истории из своей жизни, которая до краёв была наполнена творчеством. Как это всегда бывает, большое видится издалека.

Экографика Раима Фархади.



Думаю, познать всю глубину вклада Раима Фархади в литературу нам ещё предстоит. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что на его стихах выросло не одно поколение детей. И следующие поколения также будут познавать мир через героев его стихотворений, полных любви к природе, к нашему огромному и противоречивому миру, в котором он видел красоту и гармонию.

Ольга Пискунова, учитель начальных классов школы №46 города Нукуса

Моё знакомство с Раимом Хакимовичем было на удивление прозаичным. Семь лет назад одна из моих учениц на уроке, посвящённом художникам Узбекистана, увлечённо рассказала о Раиме Фархади и даже принесла репродукции его картин.

Мне стало стыдно, что я не знаю о Раиме Хакимовиче практически ничего, кроме того, что он — редактор детского журнала «Родничок». Вбила его фамилию в строку поиска на Facebook, нашла — и тут началось моё волшебное знакомство с самым лучшим детским поэтом. Меня поразила лёгкость общения, какой Раим Хакимович открытый, детский и настоящий.

Открытый урок «Фотографируем улыбки с Раимом Фархади» в школе №46 г. Нукуса. Фото Ольги Пискуновой.



В мае 2020 года состоялась наша первая встреча. Я просто написала ему в Facebook за день до открытого урока, он просто взял и отозвался. Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса встреча прошла на платформе Zoom. К моим ученикам домой прибежали соседи, так как не верили, что сам Раим Фархади будет на онлайн-уроке.

Вместе с ним мы попали в мир детства, какого-то общего счастья и лёгкости. Для Раима Хакимовича каждый ученик по ту сторону экрана был единственным и неповторимым, с каждым он нашёл общую тему, смешил нас, загадывал загадки, восхищался.

С того дня наше общение не прекращалось. Как мы мечтали о встрече в Нукусе!

Когда мы вместе готовились к нашему второму совместному уроку «Фотографируем улыбки с Раимом Фархади», Раим Хакимович сказал, что мечтает, чтобы его стихи были переведены на каракалпакский язык. Он хотел найти талантливых ребят, которые смогли бы это сделать. Начать решили с нашей школы, учителя каракалпакского языка нас поддержали. В нём было столько жизни, столько планов! Не верится.

Даната Давронова, радиоведущая, журналист

Молодое поколение не знает, конечно, что была такая газета «Пионер Востока». Там часто печатали стихи Раима Фархади. Светлые, добрые, они сразу запоминались. Было ощущение, что их пишет мальчик, наш ровесник — так они были близки нам, детям. Именно стихи Раима Хакимовича вдохновляли меня на мои первые стихотворения, которые позже были напечатаны в любимой газете.

Фото из аккаунта Раима Фархади в социальной сети Facebook.



Уже будучи журналисткой, я познакомилась с Раимом Хакимовичем на пресс-конференции Чингиза Айтматова. Он, кажется, был организатором. Он помог мне тогда быть смелее, не бояться задавать вопросы, подталкивал очень корректно. Я помню его отзывчивость, желание помочь, тактичность, искреннее отношение к молодым журналистам и ко мне лично.

Когда я увидела Раима Хакимовича в Facebook, с радостью стала с ним общаться вновь. Он часто комментировал мои посты стихами. Это было очень искренне и очень приятно.

Я потрясена потерей не только замечательного поэта, но и доброго, светлого, щедрого душой человека.

Юлианна Мороз, журналист

В моём детстве к нам в школу приходил Раим Фархади. Это было давно (начало 2000-х), но отчётливо помню момент, а, вернее, контраст.

Нас так усердно готовили к серьёзной встрече с важным гостем, что от этого он представлялся этаким пафосным и надменным. А пришёл самый добрый человек на свете.

Принёс книжки, в которых были его стихотворения, и общался так по-свойски, так просто, как будто знал каждого из нас тысячу лет. Говорил не очень громко, но была абсолютная тишина, и все слушали. Для детей это выше всяких сил — не проронить ни звука, но так и было.

Фото из аккаунта Раима Фархади в социальной сети Facebook.



И всё школьное время, и потом, когда видела его имя в книжках, и когда смотрела на него на мероприятиях, и сейчас, когда написали о его уходе из жизни, всегда вспоминала, что он приходил в нашу школу, самый добрый человек на свете. Он в памяти таким и останется.

Саида Рашидова, детская писательница

Моё знакомство с Раимом Фархади состоялось во время конкурса для писателей, проект-менеджером которого я была. Он сдал нам большое количество своих красочных книг на двух языках: узбекском и русском. В некоторых перевод совмещался. Мне очень понравилась подача, качество текста. Это были короткие истории в стихотворной форме.

Раим-ака — человек энциклопедических знаний, но в его книгах я не чувствовала тяжесть, ничто не выдавало в авторе исследовательской натуры. Многие современные писатели этим и отличаются, что перегружают детей, стараются дать как можно больше информации. Раим-ака соблюдал главный принцип детской литературы. В его трудах чувствовалась лёгкость, беззаботность. Это редкость в наши дни.

В дальнейшем я, уже посещая разные школы, видела и слышала от детей, как сильно они любят книги Раима-ака. Редко кто может по-настоящему дотронуться до детской души. Фархади мог, и было похвально, что человек в таком почтенном возрасте остаётся активным, продолжает писать, придумывать, встречаться с детьми.

Фото из аккаунта Раима Фархади в социальной сети Facebook.



Очень грустно осознавать, что такого человека среди нас больше нет, потому что было ощущение, что Раим-ака из долгожителей. Он оставил нам огромное, очень богатое наследие. Уверена, что Раим Фархади будет примером и наставником для будущих писателей.

Бах Ахмедов, поэт

Когда вчера я узнал печальную новость о смерти Раиме Хакимовиче Фархади, мне показалось, что это какой-то фейк. Трудно поверить, что его больше нет с нами — столько в нём было неустающего жизнелюбия и неподдельного интереса ко всему, что происходит вокруг.

Я не могу сказать, что знал Раима Хакимовича близко и дружил с ним. Мы пересекались эпизодически на каких-то общих литературных мероприятиях или в Союзе писателей. С момента знакомства меня всегда привлекало в нём какое-то ненавязчивое обаяние и радостная жизненная энергия, какая-то почти детская открытость людям, благожелательность.

Фото Раима Фархади из аккаунта в социальной сети Facebook.



Он был прекрасным детским поэтом. Не только детским, конечно, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что детские его стихи были на самом высоком уровне, не уступая по качеству признанным классикам детской литературы XX века. Сейчас даже как-то не верится, что мы познакомились с его стихами ещё в школе. Уже тогда, в середине 70-х годов, он был известным поэтом, а его стихи выходили отдельными сборниками, публиковались в школьных учебниках и периодических изданиях для детей, таких, как «Пионер Востока».

Поэт, пишущий для детей, всегда и сам остаётся немного ребёнком, в самом высоком смысле этого слова. И в Раиме Фархади это чувствовалось: он был большим ребёнком и одновременно мудрым человеком, знающим жизнь, но при этом не потерявшим детской наивности, порывистости и открытости миру.

Раим Хакимович любил общаться с людьми, любил рассказывать о себе, о своих поездках, встречах со знаменитыми людьми и о многом другом. Иногда те, кто знали его, по-доброму подтрунивали над этим его качеством. Но мне думается, что это было проявлением не эгоцентризма, а ещё одной формы творческой энергии, которая в нём буквально бурлила, и если даже эти рассказы временами перетекали в пространство мифотворчества, то это было мифотворчество высокого класса.

Фото из аккаунта Раима Фархади в социальной сети Facebook.



Иногда он оставлял комментарии в стихах к моим постам в Facebook, и меня поражало, как быстро он умудрялся писать свои блестящие лёгкие экспромты, которые появлялись буквально через несколько минут после публикации поста. И всегда эти экспромты были наполнены добрым юмором. Они грели душу и поднимали настроение.

Мне, как и всем, кто знал Раима Хакимовича, будет очень не хватать его присутствия во всех пространствах жизни: и в реальном, и в виртуальном. Будет не хватать его светлой улыбки, его детской мечтательности и его экспромтов. И, конечно, его стихи будут с нами ещё очень долго. По-другому и быть не может со стихами настоящего поэта.

Много лет назад я написал небольшой экспромт, когда думал о поэтах и о том, как коротка зачастую их непростая жизнь. К счастью, жизнь Раима Фархади была долгой, но почему-то всё равно его уход кажется таким несправедливым и ранним. Уверен, что если бы Раим Хакимович прочитал этот мой экспромт, он бы обязательно написал шуточный стихотворный ответ. А, может быть, уже пишет…

Ступая по звёздам

в безмолвие ночи

уходит однажды поэт…

Как будто проводит

невидимый прочерк

меж вехами прожитых лет.



И там, где дышали

слова на бумаге,

останется лишь пустота.

О только б хватило

спокойной отваги

смотреть, как сгорает звезда.