Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели встречу в Хиве, сообщила пресс-служба главы государства.

Они обсудили укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, расширения всестороннего сотрудничества.





Особое внимание стороны уделили вопросам ускорения проектов кооперации, реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями на высшем уровне.

Главы государств заслушали отчёты заместителей премьер-министров, сопредседателей рабочих групп при межправительственной комиссии о продвижении совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, добывающая, текстильная и пищевая промышленность и другие отрасли.





Президенты дали поручения по наращиванию товарооборота, формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, а также реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта и энергетики.

Они отметили важность начала работы по созданию Международного центра промышленной кооперации в этом году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании.





Президенты подробно обсудили вопросы развития гуманитарных и туристических связей, проведения совместных мероприятий в сфере культуры, образования и спорта с участием молодежи.

Главы государства обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности рациональному использованию водных ресурсов, углублению сотрудничества в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии, а также развитию ситуации в Афганистане.