Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Хиве выразил мнение, что казахско-узбекский тандем — это жизненная необходимость. Эти слова приводит его пресс-служба.

«Только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран», — сказал Касым-Жомарт Токаев.️ В этой связи глава Казахстана, как сообщается, поддержал принятие Программы стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном до 2034 года.

️В ходе встречи президенты обменялись мнениями по вопросам экономического взаимодействия, включая увеличение взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства и IT-отрасли.

По данным Акорды, по итогам прошлого года товарооборот между странами составил 4,4 млрд долларов. Реализуются совместные проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. На сегодня портфель включает 60 совместных проектов с объёмом инвестиций свыше 2,5 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, они дали поручения по созданию долгосрочной программы промышленной кооперации, а также реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта и энергетики.

«Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана», — говорится в сообщении Акорды.

Шавкат Мирзиёев и ️Касым-Жомарт Токаев рассмотрели региональную повестку дня и сверили часы по вопросам взаимодействия в международных структурах.