Политика
Расходы на содержание госорганов, судов и махаллей в Узбекистане выросли на 24,5%
По итогам 2023 года расходы на содержание органов госуправления, юстиции, прокуратуры и судов, а также махаллей и поддержку ННО в Узбекистане выросли на 24,5% — до 17 трлн сумов. В 2024—2025 годах также планируется рост расходов на их содержание.
Назначен новый заместитель министра экологии
Заместителем министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана назначен Искандар Кутбиддинов.
Экономика
Месячная инфляция в марте была менее 1%, годовая опустилась ниже 8% впервые с мая 2016 года
В марте в Узбекистане зарегистрирована рекордно низкая за восемь лет инфляция в 0,67%, а годовая инфляция опустилась ниже 8%. По данным Статагентства, цены на мясо снижаются пятый месяц подряд, но подорожали молоко, сахар, мука, картофель, лук, морковь. Выросли цены на бензин, авиа- и ж/д перевозки.
Колонка: Почему не нужно бояться выпуска облигаций в валюте
Эмитентам Узбекистана следовало бы предоставить возможность выпуска облигаций с возможностью их размещения и погашения в валюте, считает эксперт Avesta Investment Group Шодлик Назаров. На первом этапе можно организовать, например, публичное размещение не менее чем на 100 млрд сумов.
Объём субсидий из госбюджета вырос в 5 раз, 76% приходится на энергетику и геологоразведку
В Узбекистане размер субсидий из госбюджета вырос в пять раз за два года — с 5,63 трлн до 29,25 трлн сумов ($2,5 млрд). 18 трлн сумов приходится на покрытие разницы между покупкой и продажей газа, 1,72 трлн — на возмещение ущерба по теплоэнергии, 1,02 трлн — на геологоразведку.
Общество
Католики Узбекистана встретили Пасху (фото)
В ночь на воскресенье католики Узбекистана встретили Пасху — главный христианский праздник. В этом году она отмечается за пять недель до православной. «Газета.uz» публикует фоторепортаж с пасхальных бдений в римско-католическом храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте.
Молодая женщина скончалась, упав с 5-го этажа в Бекабаде. Сообщается, что она регулярно подвергалась насилию
28-летняя женщина скончалась, упав с 5-го этажа дома в Бекабадском районе Ташкентской области. Сообщается, что она регулярно подвергалась насилию со стороны мужа. Ей три раза выдавали охранный ордер, но это не останавливало мужчину.
Самбиста Туру Авлакулова застрелил знакомый в Шахрисабзе
Житель Шахрисабза в ходе конфликта с самбистом Турой Авлакуловым выстрелил ему в голову из самодельного оружия. Спортсмен скончался через два дня в больнице.
Неделя будет тёплой, местами ожидаются дожди
2−3 апреля на территорию Узбекистана распространится влажный воздух с Каспийского моря. В ряде регионов местами возможны дожди и грозы. С четверга осадков не ожидается.
Задержаны обещавшие отправить узбекистанцев в США
В Навои и Джизакской области задержаны лица, обещавшие отправить сограждан в США за 14 тысяч долларов и 20 тысяч долларов.
За три года детская бедность в Узбекистане сократилась на 7,8 п. п. — исследование
Уровень детской бедности в Узбекистане снизился на 7,8 п. п. — с 21,5% в 2021 году до 13,7% в 2023 году. Наиболее низкий уровень детской бедности — в Навоийской области и в Ташкене, относительно высокий уровень детской бедности отмечен в Сырдарьинской и Джизакской областях.
Минэнерго — о завышении цен на газовых заправках Узбекистана
В трёх областях Узбекистана зарегистрированы случаи продажи метана на газовых заправках по 3800 сумов, что выше установленного лимита в 3350 сумов. Узэнергоинспекция провела разъяснительные беседы и обеспечила продажу в рамках предельной цены.
Спорт
Нодирбек Абдусатторов стал четвёртым шахматистом мира
Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов занял 4-е место среди сильнейших шахматистов мира в официальном рейтинге ФИДЕ по итогам марта.
Мир
Оппозиция победила на местных выборах в Турции
Главная оппозиционная партия Турции впервые за 20 лет обошла правящую партию на муниципальных выборах. Кандидаты от оппозиции победили во всех крупных городах страны, включая Анкару и Стамбул. Президент Эрдоган признал поражение своей партии и пообещал не игнорировать волю народа.
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