Политика

По итогам 2023 года расходы на содержание органов госуправления, юстиции, прокуратуры и судов, а также махаллей и поддержку ННО в Узбекистане выросли на 24,5% — до 17 трлн сумов. В 2024—2025 годах также планируется рост расходов на их содержание.

Заместителем министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана назначен Искандар Кутбиддинов.

Экономика

В марте в Узбекистане зарегистрирована рекордно низкая за восемь лет инфляция в 0,67%, а годовая инфляция опустилась ниже 8%. По данным Статагентства, цены на мясо снижаются пятый месяц подряд, но подорожали молоко, сахар, мука, картофель, лук, морковь. Выросли цены на бензин, авиа- и ж/д перевозки.

Эмитентам Узбекистана следовало бы предоставить возможность выпуска облигаций с возможностью их размещения и погашения в валюте, считает эксперт Avesta Investment Group Шодлик Назаров. На первом этапе можно организовать, например, публичное размещение не менее чем на 100 млрд сумов.

В Узбекистане размер субсидий из госбюджета вырос в пять раз за два года — с 5,63 трлн до 29,25 трлн сумов ($2,5 млрд). 18 трлн сумов приходится на покрытие разницы между покупкой и продажей газа, 1,72 трлн — на возмещение ущерба по теплоэнергии, 1,02 трлн — на геологоразведку.

Общество

В ночь на воскресенье католики Узбекистана встретили Пасху — главный христианский праздник. В этом году она отмечается за пять недель до православной. «Газета.uz» публикует фоторепортаж с пасхальных бдений в римско-католическом храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте.

28-летняя женщина скончалась, упав с 5-го этажа дома в Бекабадском районе Ташкентской области. Сообщается, что она регулярно подвергалась насилию со стороны мужа. Ей три раза выдавали охранный ордер, но это не останавливало мужчину.

Житель Шахрисабза в ходе конфликта с самбистом Турой Авлакуловым выстрелил ему в голову из самодельного оружия. Спортсмен скончался через два дня в больнице.

2−3 апреля на территорию Узбекистана распространится влажный воздух с Каспийского моря. В ряде регионов местами возможны дожди и грозы. С четверга осадков не ожидается.

В Навои и Джизакской области задержаны лица, обещавшие отправить сограждан в США за 14 тысяч долларов и 20 тысяч долларов.

Уровень детской бедности в Узбекистане снизился на 7,8 п. п. — с 21,5% в 2021 году до 13,7% в 2023 году. Наиболее низкий уровень детской бедности — в Навоийской области и в Ташкене, относительно высокий уровень детской бедности отмечен в Сырдарьинской и Джизакской областях.

В трёх областях Узбекистана зарегистрированы случаи продажи метана на газовых заправках по 3800 сумов, что выше установленного лимита в 3350 сумов. Узэнергоинспекция провела разъяснительные беседы и обеспечила продажу в рамках предельной цены.

Спорт

Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов занял 4-е место среди сильнейших шахматистов мира в официальном рейтинге ФИДЕ по итогам марта.

Мир

Главная оппозиционная партия Турции впервые за 20 лет обошла правящую партию на муниципальных выборах. Кандидаты от оппозиции победили во всех крупных городах страны, включая Анкару и Стамбул. Президент Эрдоган признал поражение своей партии и пообещал не игнорировать волю народа.

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