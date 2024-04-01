Вечером 27 марта в махалле «Далварзин» Бекабадском районе Ташкентской области 28-летняя женщина, мать двух девочек, упала с 5-го этажа дома и погибла. Информацию об этом «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

На место прибыли прокурор района, следователь районной прокуратуры, руководитель УВД и оперативно-розыскная группа. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

30 марта Kun.uz опубликовал подробности о ситуации. По данным издания, женщина регулярно подвергалась моральному давлению и физическому насилию со стороны мужа. Родные женщины считают, что именно он виноват в её гибели.

Свидетели происшествия рассказали изданию, что перед падением женщина крикнула: «Не хочу жить, устала от твоих побоев».

Женщине три раза выдавался охранный ордер, последний раз — 6 марта. Он запрещает контакты между насильником и жертвой, а также их совместное нахождение с одном доме.

Проект против насилия Nemolchi.uz 1 апреля сообщил, что за 9 лет брака бывшие супруги вместе жили всего 3 года.

Девочки 6 и 2 лет в день трагедии были у бабушки с дедушкой. Там же жила и погибшая, но за несколько дней до смерти её забрал муж.

Nemolchi.uz обратился к правоохранительным органам: «Женщине три раза выдан охранный ордер, что вы сделали для предотвращения насилия? Проводили очередные беседы и примиряли? Почему насильник не был наказан, не взят на учёт?»