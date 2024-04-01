Оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) одержала крупную победу на муниципальных выборах в Турции, обойдя кандидатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

По итогам голосования, которое прошло 31 марта, РНП получила 37,74%, ПСР — 35,49%. Кандидаты от оппозиции победили во всех крупных городах страны, в том числе в Анкаре, Стамбуле, Измире, Бурсе, Анталье и других.

Действующий мэр Анкары Мансур Яваш, баллотировавшийся от РНП, сумел удержать свою должность. Он набрал 60,35% голосов, а кандидат от правящей партии Тургут Алтынок — 31,69%.

В Стамбуле победу также одержал действующий мэр города и кандидат от РНП Экрем Имамоглу. Политик набрал 51,09% голосов, а его оппонент из ПСР Мурат Курум — 39,59%.

Яваш и Имамоглу рассматриваются как потенциальные кандидаты на пост президента в 2028 году, уточняет BBC.

Эти выборы стали худшим поражением президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития за последние 20 лет пребывания у власти и может сигнализировать об изменении политического ландшафта Турции, отмечает Reuters.

Комментируя результаты голосования, Эрдоган признал, что правящая партия не смогла добиться желаемых результатов. «Победитель этих выборов — демократия, воля нации, независимо от политических взглядов избирателей», — сказал он, выступая в Анкаре.

Эрдоган заявил, что он и его партия будет учитывать результаты волеизъявления, добавив, что возглавляемая им ПСР в ближайшие четыре года планирует работать над решением «неотложных вопросов» — это восстановление регионов, пострадавших от землетрясения, и экономические проблемы.

По мнению аналитиков, одной из главных причин поражения ПСР стала экономическая напряжённость, в том числе почти 70% инфляция и замедление роста, пишет Reuters.