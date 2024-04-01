По итогам 2023 года в Узбекистане объём субсидий, выделяемых из государственного бюджета, вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом. Это следует из данных Министерства экономики и финансов.

Если в 2021 году на субсидии выделялось 5,63 трлн сумов, в 2022 году — 12,26 трлн сумов, то в 2023 году показатель вырос до рекордных 29,25 трлн сумов (около 2,5 млрд долларов по среднему курсу за прошлый год в 11741 сум).

Большая часть этих средств — 17,99 трлн сумов (хотя изначально предусматривалось 12,4 трлн сумов) — направлена на возмещение на разницы в средней цене покупки (по рыночной цене) и продажи природного газа на внутреннем рынке (по регулируемым тарифам). В частности, Узбекистан в совместных проектах с иностранными компаниями покупал газ, предназначенный для экспорта, для внутреннего рынка по экспортным ценам. Из-за этого у «Узтрансгаза» образовался долг перед корейскими компаниями на 1 млрд долларов, в 2019 году сообщалось о долге перед «Лукойлом» на 600 млн долларов.

Как образуются подобные задолженность, мы рассказывали ранее.

В 2021 году таких субсидий в бюджете не было предусмотрено, однако в 2022 году на эти цели выделялось 6,7 трлн сумов.

В 2024 году сумму субсидий планируется сократить до 9,5 трлн сумов за счёт повышения тарифов. При этом также предусматривается выделение 2,5 трлн сумов на покрытие разницу между ценами на покупку и продажи электроэнергии.

1,02 трлн сумов в виде субсидий выделены на геологоразведочные работы. В 2023 году на эти цели планировалось выделить 990 млрд сумов.

Ещё 1,72 трлн сумов направлены на возмещение ущерба предприятия по производству тепловой энергии из-за сохранения сниженных тарифов. В 2024 году сумма должна увеличиться до 4,5 трлн сумов.

На общественный транспорт выделялось 838 млрд сумов, в этом году ожидается рост суммы до 1,5 трлн сумов.

Резкое повышение суммы компенсаций сфере теплоснабжения и общественному транспорту объясняли тем, что с 1 октября повысились цены на газ и электричество, из-за чего ТЭЦ и автобусы покупают топливо по повышенным ценам.

На субсидии для строительства детских садов в рамках государственно-частного партнёрства направлено 2,74 трлн сумов (в этом году планируется — 3,04 трлн сумов), на на компенсацию первоначального взноса и части процентов при покупке жилья населением по ипотечной программе — 1,1 трлн сумов (1,5 трлн сумов).

В 2024 году на субсидии запланировано выделение 29,8 трлн сумов, на сферу энергетики — 20,6 трлн сумов, на геологоразведку — 900 млрд сумов.

Напомним, что для компаний, добывающих полезные ископаемые в Узбекистане, ранее ввели очередную льготу. Предприятия, которые начнут добычу металлов и углеводородов с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, навсегда будут освобождены от рентного налога. Депутат Дониёр Ганиев выступал против, но норму все же приняли.