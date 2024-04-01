Узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов вошёл в число четырёх сильнейших шахматистов мира в рейтинге Международной шахматной федерации по итогам марта.
Он занимает 4-е место с 2765 баллами Эло, опережая действующего чемпиона мира Дин Лижен (2762) и других именитых шахматистов. Выше него находятся только Хикару Накамура из США (2789), Фабиано Каруана из США (2803) и многократный чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии (2830).
Он установил рекорд для шахматистов из Узбекистана: год назад он стал самым высокорейтинговым игроком, а теперь добрался и до лучшей четвёрки. До этого только Рустам Касымджанов доходил до 11-й строчки с пиковым рейтингом 2715.
Улучшить рейтинг узбекистанцу позволили выступления на командном чемпионате Германии по шахматам (Бундеслига) и победа на супертурнире — фестивале шахмат в Праге (Prague International Chess Festival).
Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказывал для «Газеты.uz» об успехе Нодирбека Абдусатторов и возможностях, которые его ждут.