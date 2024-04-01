Расходы на содержание органов государственного управления, юстиции, прокуратуры и судов Узбекистана, а также содержание органов самоуправления граждан (махаллей) и государственную поддержку ННО выросли на четверть. Это следует из данных Министерства экономики и финансов.

В 2021 году на эти цели всего выделялось 10,46 трлн сумов: на содержание органов государственного управления, юстиции и прокуратуры — 8,48 трлн сумов, судебных органов — 849,8 млрд сумов, махаллей и государственную поддержку ННО — 1,13 трлн сумов.

В 2022 году эти расходы выросли на 30,5% — до 13,65 трлн сумов: органы госуправления, юстиции и прокуратуры — 11,47 трлн сумов (+35,2%), судебный орган — 1,12 трлн сумов (+31,5%), махалли и ННО — 1,07 трлн сумов (-5,6%).

В декабре 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал административную реформу, заявив, что пришло время перейти от «ручного управления» к компактной и эффективной системе управления.

Указ и постановление об административной реформе предусматривали сокращение самостоятельных исполнительных органов власти, подотчётных правительству, с 61 до 28, а также уменьшение штата органов исполнительной власти, включая руководящий состав, максимум на 30% с внедрением «справедливой системы оплаты труда».

Средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатных единиц согласно данному указу, планировалось направить на решение социальных проблем. В частности, бывший замминистра финансов Одилбек Исаков отмечал, что за счёт сокращения госорганов и оптимизации их расходов госбюджет сэкономит 2,8 трлн сумов.

В частности:

2,4 трлн сумов — за счёт сокращения штата министерств и ведомств до 30%;

300 млрд сумов — за счёт продажи свыше 300 высвобождаемых зданий госорганов;

16,5 млрд сумов — за счёт продажи на аукционе 55 автомобилей руководителей, должности которых будут сокращены;

17 млрд сумов — за счёт сокращения числа командировок в регионы и внедрения системы «виртуальный визит»;

22 млрд сумов — за счёт оптимизации расходов по содержанию аппарата госуправления (канцтовары и другое);

18 млрд сумов — за счёт определения норм, включающих в себя максимальные цены, и оптимизации расходов при проведении официальных мероприятий.

По его словам, правительство предлагало направить эти средства на питание детей в школах.

Отметим, Законодательная палата приняла закон о государственном бюджете на 2023 год до выхода указа об админреформе, из-за чего в финансовом документе остались старое количество министерств и ведомств и старые параметры их финансирования.

В бюджете для граждан на 2023 год предусматривалось выделение 15,24 трлн сумов: 13,79 трлн сумов для органов госуправления, прокуратуры, юстиции и судов и 1,45 трлн сумов для махаллей и ННО. То есть благодаря админреформе эти расходы должны были снизиться до 12,44 трлн сумов.

Число органов госуправления, а также махаллей в 2020—2023 годы и прогноз на 2024 год.

Число работников в органах юстиции, судов и прокуратуры.

В бюджетном послании отмечалось, что число работников органов юстиции, судов и прокуратуры сократилось за год с 16,5 тысяч до 12,7 тысячи. При этом общее число госорганов выросли с 308 до 310.

Однако, фактически расходы выросли до 17 трлн сумов, что больше расходов 2022 года на 24,5%. Доля этих средств в расходах госбюджета выросла с 5,7% до 6%.

В 2024 году расходы на содержание госслужащих и махаллей с ННО вырастут до 19,8 трлн сумов, а в 2025 году — до 22,2 трлн сумов и только в 2026 году ожидается снижение до 20,9 трлн сумов.

Напомним, проект реформы 2022 года не был опубликован для общественного обсуждения, вследствие этого, а также других факторов (например, переназначения министров на прежние должности) общественность встретила новшества прохладно. Министерству юстиции пришлось выпустить отдельное заявление для критиков.

В середине 2023 года доктор юридических наук, профессор Иса Хамедов в колонке на «Газете.uz» отметил, что пока нельзя однозначно утверждать, что организационная структура и функции государственного управления в результате реформы выстроены оптимально. «Некоторая поспешность решений, отсутствие должной экспертной дискуссии при подготовке реформы вызывают сомнения и вопросы в научной обоснованности некоторых решений», — отметил тогда он.

К концу 2023 года некоторые решения админреформы уже были пересмотрены. Например, Комитет семьи и женщин, ранее подчинявшийся правительству напрямую, но в декабре 2022 года отнесённый к Министерству занятости и сокращения бедности, недавно вновь стал подчинён Кабинету министров. Агентство по развитию фармацевтической отрасли, в декабре прошлого года перешедшее в структуру Министерства инвестиций, промышленности и торговли, в сентябре вернули в структуру Минздрава. В марте Агентство стратегических реформ получило на свой баланс акции 31 крупного предприятия с госдолей для реформирования и повышения операционной эффективности в 2023—2025 годах. В августе доли вернулись в управление Минэкономики и финансов.