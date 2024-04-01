Министерство энергетики Узбекистана прокомментировало продажу газа на некоторых метановых заправках по цене выше установленного лимита в 3350 сумов. 1 апреля в сети распространились сообщения о том, что некоторые АГНКС продают газ по 3800 сумов.

Узэнергоинспекция выяснила, что повышение цен наблюдалось на заправке в Фергане, с которой провели разъяснительные работы и обеспечили продажу газа по 3350 сумов.

Аналогичные случаи произошли на двух АГНКС в Сурхандарьинской и Андижанской.

Напомним, 30 марта Кабинет министров Узбекистана продлил на два месяца срок действия предельной розничной цены метана для легковых автомобилей. Предельная цена повышена с 3250 до 3350 сумов за кубометр.

«Вместе с тем просим должностных лиц АГНКС строго соблюдать требования данного решения, в противном случае будут приняты соответствующие меры против незаконной деятельности во взаимодействии с официальными организациями», — говорится в сообщении.

Граждан, которые столкнулись с необоснованным повышение цен на метан, просят обращаться: