31 марта католики и протестанты Узбекистана вместе с верующими по всему миру встретили главный христианский праздник — Пасху. В этом году она отмечается за пять недель до православной.

Перед Пасхой католики, как и православные верующие, соблюдали 40 дней Великого поста. Его принципами являются ограничение в пище — не такое строгое, как в православной культуре — и благие дела.





В ночь на воскресенье в римско-католическом храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте прошла предпасхальная служба — самая длинная в году. Её ещё называют пасхальными бдениями.

Служба началась в 20:00 у входа в храм. Священники благословили огонь и зажгли от него большую свечу — пасхал. Она является символом Иисуса Христа и знаменует его победу над смертью.





В пасхальные бдения прихожане читали отрывки из Ветхого и Нового заветов на русском, английском и корейском языках. Чтения завершились призывом владыки католической церкви в Узбекистане епископа Ежи Мацулевича к молитве.

Заключительной частью предпасхальной службы стала процессия на площади перед костёлом. Священник нёс белый хлеб, который символизирует плоть Господню и всегда хранится в дарохранительнице у распятия. Католики верят, что в этом хлебе присутствует Бог.

Фотографии Ильи Семендеева:



