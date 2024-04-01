Самбист Тура Авлакулов был застрелен из самодельного оружия 29 марта в Шахрисабзе. Он скончался в больнице через два дня, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным Генпрокурутары, житель махалли «Кушхона» в Шахрисабзе У. Ш. около 15:00 приехал в кафе «Лола», где встретился со своим знакомым Р. Ш. Там они выпили и примерно через час отправились в махаллю «Синабог», где встретили Туру Авлакулова.

Втроём в 19:30 они поехали поесть и выпить в столовую предприятия «Сафаров Убайдулла» в махалле «Окдарё». Они выпили бутылку водки, и У. Ш. заявил, что дал самбисту 50 тысяч сумов, когда они встретились, поэтому тот должен закрыть счёт. Авлакулов вернул ему 50 тысяч и сказал, что не будет оплачивать весь ужин.

У. Ш. разозлился и со словами «Положи деньги в карман» встал из-за стола, пошёл к машине и вернулся с самодельным пистолетом. Продолжая ругаться, он направил оружие в голову Авлакулову и выстрелил, после чего сбежал с места происшествия.

Тура Авлакулов был госпитализирован в отделение экстренной помощи Шахрисабзского городского медицинского объединения.

У. Ш., пытавшийся скрыться, был задержан оперативными сотрудниками правоохранительных органов в 500 метрах от места происшествия.

Согласно медицинскому заключению на 29 марта, у Туры Авлакулова были зафиксированы тяжёлая открытая проникающая черепно-мозговая травма, частицы металла и кости внутри черепа, оскольчатый перелом лобной кости с левой стороны и синяк на левой брови. Его состояние оценивалось как тяжёлое.

Прокуратура Шахрисабзского района 30 марта возбудила в отношении У. Ш. уголовное дело по пунктам «д» и «л» части 2 статьи 97 через статью 25 (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах способом, опасным для жизни других лиц из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Узбекистана.

На основании статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана он был задержан. Расследование продолжается.