Сотрудники Службы государственной безопасности и областных управлений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями про Генеральной прокуратуре Узбекистана задержали лиц, обещавших согражданам устроить въезд в США. Об этом сообщило УзА.

В Зафарабадском районе Джизакской области А. К. обещал при помощи знакомых отправить Б. Б. в США. При получении за 20 тысяч долларов А. К. был задержан.

В Навои С. Т. пообещал отправить М. Ш. на работу в США через Мексику. При получении 14 тысяч долларов он был задержан.

Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следствия.

В конце ноября прошлого года посольство США в Ташкенте сообщило, что Соединённые Штаты больше не будут впускать граждан Узбекистана, незаконно въезжающих в страну через границу с Мексикой. Вместо этого они будут содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

До этого стало известно, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года в США при попытке незаконно пересечь границу были задержаны более 13 тысяч граждан Узбекистана.