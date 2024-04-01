В марте 2024 года в Узбекистане зарегистрирована рекордно низкая за последние восемь лет инфляция в 0,67%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Это самый низкий показатель минимум с 2016 года (март 2016 года — 0,5%, 2017 года — 1%, 2018 года — 1,1%, 2019 года — 1,2%, 2020 года — 1,32%, 2021 года — 0,84%, 2022 года — 1,53%, 2023 года — 1,01%).

В годовом выражении (к марту 2023 года) инфляция замедлилась до 7,98% — минимум с мая 2016 года, когда инфляция опускалась до 7,7%.

В марте цены на продовольственные товары поднялись на 0,8%, на непродовольственные — 0,5%, стоимость платных услуг выросла на 0,7%.

По данным Статагентства, яйца подешевели в среднем ещё на 2,3%, подсолнечное масло — на 1,1%, говядина — на 0,2%, баранина — на 0,1%. Мясо дешевеет с ноября — пятый месяц подряд. Рис подорожал на 0,9%, молоко — 2,6%, сахар — на 1,9%, мука — на 0,9%.

В годовом выражении цены на молоко выросли на 11,6%, яйца — 10,3%, сахар — на 7,2%, рис — на 26,7%.

Динамика цен на плодоовощную продукцию за 12 месяцев. Источник: Статагентство.



За первый месяц весны среди плодоовощей болгарский перец стал дороже на 23,9% (в феврале — на 11,7%), капуста — на 8%, помидоры — на 5,3%, лимоны — на 4,9%, баклажаны — на 4,7%, огурцы — на 4%, морковь — на 3,4%, лук — на 1,8%, картофель — на 1,3%. В годовом выражении лук, морковь и картофель подешевели.

В марте цены на алкогольные напитки повысились на 0,98%, табачные изделия — на 0,5%, сигареты — на 2,6%.

Зафиксировано повышение тарифов на вывоз бытовых отходов в Джизакской области, что привело к среднему увеличению цены услуги по Узбекистану на 2,5%.

Стоимость авиа- и железнодорожных билетов за месяц выросла на 2,6% и 2,2% соответственно. Авиаперелеты по отслеживаемым международным направлениям в среднем за месяц стали дороже на 2,9%, внутренним — на 1,8%. Железнодорожные перевозки за год подорожали на 34,1%, авиаперелёты — на 11,9%.

По данным Статагентства, в феврале бензин подорожал на 0,1% (в январе — на 1,2−6,4%, в феврале — на 1,1%, за год — на 25,2%), пропан подешевел на 3,3% (12,4%), цены на метан не изменились (за год они выросли на 19,3%).