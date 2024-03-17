Перепись населения в Узбекистане теперь планируется провести в 2025—2026 годах. Она планировалась на 2022 год, но из-за пандемии была отложена. Результаты должны быть опубликованы в 2027 году. Агентство статистики также начнёт подготовку к проведению сельскохозяйственной переписи.

Смягчается ответственность за использование беспилотников. Теперь лица, впервые обвинённые в незаконном ввозе, хранении и использовании беспилотников, будут привлекаться к административной ответственности, а не уголовной. Смягчается также уголовное наказание. Изменения направлены в том числе на привлечение туристов, которых не раз задерживали из-за дронов.

Почти 20 тысяч га земель в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области отходит столице для строительства Нового Ташкента. Он станет 13-м районом города. Решение одобрили депутаты Ташкентской области. Утвердить его должны палаты Олий Мажлиса.

Как проект Open Budget строит гражданское общество. На днях началось голосование по «Инициативному бюджету». В репортаже Жахонгира Азимова рассказывается о том, как население одной их махаллей Сурхандарьи, многие годы испытывавшее проблемы с электричеством, питьевой водой и дорогами, смогли улучшить условия жизни благодаря проекту.

Президент рассказал о «Сайхунабадском опыте» по повышению доходов населения путём задействования возможностей приусадебных хозяйств. Для каждой из 19 махаллей разработают бизнес-планы исходя из критерия «с каждой сотки приусадебного участка — по 1−2 млн сумов дохода». Опыт планируется распространить на весь Узбекистан.

Оптовый рынок сельхозпродукции «Куйлюк» в Ташкенте ликвидируется. Такое решение р акционеры, поскольку уже два месяца нет ни официальной, ни неофициальной информации о том, в какой форме рынок будет продолжать работу. Позже выяснилось, что акционеры рынка изначально были против ликвидации и даже приняли решение о выпуске акций на 53,9 млрд сумов.

Президент поручил выставить на аукцион дополнительно 60 га земли для строительства жилья в Ташкенте. Цель — увеличить предложение на рынке жилья, чтобы предотвратить рост цен на квартиры. Хокимы областей должны выставить на аукцион дополнительно 20 га несельскохозяйственных земель под многоквартирные дома.

Программу реновации на массиве Актепа в Ташкенте решено поручить китайским инвесторам. Здесь вместо 42 двухэтажных домов на 568 квартир планируют построить многоэтажки на 3200 квартир.

В марте 2022 года «Газета.uz» узнавала мнение жителей массива Актепа о сносе их домов и переезде в многоэтажные новостройки. Многие тогда говорили, что им нравится там жить, имея просторный двор и свои огороды.

В махаллях будут развивать футбольную инфраструктуру. Эти планы одобрил президент Узбекистана. Намечено эффективно использовать существующие стадионы и площадки, а где их нет, строить их на основе ГЧП. Ранее «Газета.uz» писала о нескольких случаях борьбы жителей против застройки футбольных полей.

Узбекистан готов создать «максимально благоприятные условия» для бизнеса Афганистана. Об этом на переговорах в Кабуле заявил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов. Переговоры затронули вопросы развития торговли, транзита, инвестиций в Афганистан, поставок электричества, сотрудничества в использовании водных ресурсов (в том числе строительство канала Коштепа) и другие.

Суд отклонил жалобу жителей на строительство жилого комплекса на территории Института вакцин. Жители махалли «Шайх Шиблий» просили отменить разрешение на строительство жилого комплекса на территории бывшего НИИ. Как проходило рассмотрение апелляции — в репортаже «Газеты.uz». Тяжба длится уже много лет.

Календарь месяца Рамазан-2024. Если вы держите пост, на «Газете.uz» есть удобный календарь, где можно узнать время сухура и ифтара для разных регионов Узбекистана и следить, сколько времени до них осталось.

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